Mercato: accord de principe entre Messi et le PSG pour prolonger

Selon Le Parisien, et comme le confirme RMC Sport, Lionel Messi et le PSG ont trouvé un accord de principe pour une prolongation de contrat d'une saison (jusqu'en juin 2024).

Le nouveau champion du monde a dit oui à Paris. Selon une information du Parisien que RMC Sport est en mesure de confirmer, Lionel Messi (35 ans) a trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation d'une saison supplémentaire, alors que son contrat actuel s'achève cet été. Tous les détails ne sont pas encore réglés. Le dossier est piloté par le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller sportif Luis Campos, qui aimeraient boucler l'affaire le plus vite possible. Sauf retournement de situation, l'Argentin sera lié au club de la capitale jusqu'en juin 2024.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

À son arrivée en août 2021 en provenance du FC Barcelone, le joueur et le club s'étaient mis d'accord pour une année supplémentaire en option. D'après Le Parisien, le septuple Ballon d'or serait satisfait de voir sa famille heureuse de la situation actuelle et aurait jugé que le PSG lui offre les meilleures dispositions pour rester au plus haut niveau.

Des rumeurs l'envoyaient à Miami

En une saison et demie, Lionel Messi a disputé 53 matchs avec le PSG. Son bilan est de 23 buts et 29 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Par la voix de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG avait récemment confirmé son intention de vouloir continuer avec la star. Mais des rumeurs dans la presse étrangère faisaient état d'un possible départ au terme de cette saison. Deux destinations revenaient régulièrement: l'Inter Miami aux États-Unis et le FC Barcelone, où l'idée d'un retour ne cessait d'être évoquée.