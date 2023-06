Mercato: Milan, PSG, Real, Séville... Arda Güler, la pépite turque qui agite le foot européen

Arda Güler (18 ans), milieu offensif de Fenerbhaçe, est dans le viseur de plusieurs cadors européens en raison de son gros talent et d’une clause de départ très accessible qui agite déjà le mercato.

Arda Güler a mis la manière pour entrer dans l’histoire. Le jeune milieu offensif a enroulé une splendide frappe du gauche dans la lucarne opposée du but gallois pour devenir le plus jeune buteur de la sélection turque (18 ans, 114 jours), lundi lors des qualifications à l’Euro 2024 (2-0). Plutôt classe pour se faire connaître, même si les gros clubs européens n’ont pas attendu ce but somptueux pour suivre la nouvelle pépite du football turc.

Lancé à 16 ans avec l'équipe pro

Lancé à 16 ans avec les A de Fenerbahçe, le milieu connaît une progression linéaire depuis. D’abord utilisé par petites touches, il est devenu titulaire sous les ordres du Portugais Jorge Jesus et même international turc en novembre dernier après seulement 25 matchs en pro. Il a collecté trois sélections de plus (4 capes, 1 but) et la série ne risque pas de s’arrêter.

Cette saison, il a rapidement tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs européens. Ceux de Séville dès le mois de mars à la sortie d’une prestation brillante en 8e de finale retour de la Ligue Europa. Depuis, son nom est annoncé un peu partout en Europe. Il se murmure que le Real Madrid, malgré un recrutement annoncé comme clos, suit attentivement sa progression.

Le PSG est parfois cité dans la longue liste de prétendants sans que l’on connaisse précisément l’état d’esprit des dirigeants parisiens à ce sujet. Naples, Arsenal, Manchester United et le Borussia Dortmund s’y intéressent aussi, selon le média Ajansspor.

L'AC Milan en pole

En plus de son talent, Güler a le grand avantage de se retrouver dans une situation contractuelle très séduisantes. S’il est sous contrat jusqu’en 2025, sa clause de départ serait en effet fixée à 17,5 millions d’euros. Un prix dérisoire pour un joueur de ce potentiel et pour les finances des cadors européens.

Selon la presse turque, un concurrent semble se détacher sur le dossier: l’AC Milan. Le club italien, champion de Serie A en 2022 et récent demi-finaliste de la Ligue des champions, devrait prochainement passer à l’action. Fenerbahçe aimerait conserver son joyau une saison supplémentaire alors que le joueur serait tenté par un départ. Son cas risque d’agiter une bonne partie du mercato estival.