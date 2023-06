Mercato: de retour de Rome, Wijnaldum prêt à rester au PSG

Prêté à l’AS Rome cette saison, Georginio Wijnaldum (32 ans) se dit prêt à jouer pour le PSG cette saison si les dirigeants ou le nouvel entraîneur décident de le garder.

Georginio Wijnaldum (32 ans) est prêt à retenter sa chance avec le PSG. Arrivé libre à l’été 2021 en provenance de Liverpool, le milieu de terrain a vécu une première saison compliquée dans la capitale française (38 matchs, 3 buts), avant d’être prêté à l’AS Rome l’été dernier. Dans une interview à L’Equipe, il revient sur les circonstances de son exfiltration de Paris vers Rome en 2022 après avoir passé quelques semaines dans une sorte de loft pour indésirables.

"S'ils le disent alors je reste"

"Je suis revenu et les premiers jours, je me suis entraîné avec l'équipe normalement, explique-t-il. Puis on m'a demandé de m'entraîner avec d'autres joueurs sur lequel le club ne comptait pas. Ils m'ont dit que je n'étais pas dans les plans donc je suis resté à Paris pendant que le club cherchait une solution."

Il a finalement pris le chemin de la Roma où l’aventure a d’abord viré au cauchemar avec une fracture du tibia dès septembre qui l’a privé de compétition jusqu’en février. A son retour, il a gonflé son temps de jeu sous les ordres de José Mourinho et revient à Paris sans trop savoir de quoi son avenir sera fait, alors que son contrat court jusqu’en 2024.

"Je dois voir avec eux (les dirigeants parisiens), confie-t-il. Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées. On verra à ce moment-là. On voit dans les médias qu'il va y avoir un nouvel entraîneur (Luis Enrique), mais ça ne semble pas tout à fait clair." L’international néerlandais se dit prêt à rester si le PSG le veut. "Oui, s'ils le disent alors je reste", conclut-il.