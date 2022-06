Mercato: Milik annonce qu’il veut rester à l'OM cet été

Après une saison en dents de scie, marquée par sa relation parfois conflictuelle avec Jorge Sampaoli, l’avenir d’Arkadiusz Milik semble incertain à l’OM. Mais le buteur de 28 ans, actuellement en équipe de Pologne, assure vouloir continuer son aventure à Marseille.

C'est l'un des gros dossiers de l'été à Marseille. Arkadiusz Milik va-t-il poursuivre son aventure sur la Canebière? L’attaquant de 28 ans sort d’une saison contrastée, lors de laquelle il a inscrit 20 buts et délivré deux passes décisives en 37 apparitions (toutes compétitions confondues).

Sa relation avec Jorge Sampaoli a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Entre le n°9 de l’OM et l’entraîneur argentin, la relation a parfois même été tendue. Milik a exprimé publiquement son incompréhension face aux choix de Sampaoli, qui s’est lui montré déçu par le rendement de son avant-centre.

Mais la belle fin de saison de l’OM, qui s’est qualifié pour la prochaine Ligue des champions en terminant deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, semble avoir apaiser la situation. Au point que Milik se projette désormais dans le sud de la France la saison prochaine. C’est ce que l’international polonais, actuellement en sélection, a fait savoir dans la presse de son pays ces derniers jours. "Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore", a déclaré l’ancien du Napoli, dans des propos rapportés par La Provence.

"On veut de la continuité", explique Longoria

Arkadiusz Milik a échangé à plusieurs reprises avec son président Pablo Longoria ces dernières semaines au sujet de son avenir. L’international aux 62 sélections (16 buts) se sent bien à Marseille, où il apprécie la chaude ambiance du Vélodrome. La Coupe du monde 2022, qui se déroulera en fin d’année au Qatar, l’inciterait également à se montrer prudent. Changer de club à moins de six mois de l’événement constituerait forcément un risque. D’autant qu’il pourra disputer la C1, s’il reste à l’OM. Mais son clan serait tout de même à l’écoute d’éventuelles offres venant d’autres clubs.

"C’est un joueur sous contrat avec nous, a expliqué Longoria fin mai dans Rothen s’enflamme sur RMC. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible."