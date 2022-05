OM: Longoria veut continuer avec Sampaoli, une "personne fondamentale du projet"

Invité exceptionnel de Rothen s'enflamme ce mercredi sur RMC, Pablo Longoria a indiqué son envie de garder une stabilité dans le projet de l'OM, incarné par Jorge Sampaoli. Le président du club phocéen n'est pas dérangé par les propos de l'Argentin sur le recrutement, qui illustrent "le niveau d’exigence" du club.

L'émotion a été grande pour Jorge Sampaoli et ses joueurs au Vélodrome samedi dernier. Vainqueur de Strasbourg (4-0) lors de la dernière journée de Ligue 1, Marseille s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions grâce à la deuxième place obtenue en championnat. La délivrance est intervenue dans les derniers instants, grâce à un but du RC Lens qui a obtenu le nul face à l'AS Monaco (2-2).

Mattéo Guendouzi n'a pas hésité à louer les qualités de Jorge Sampaoli et son staff à l'issue de la partie. Le milieu de terrain était d'ailleurs le premier au Vélodrome à tomber dans les bras de l'Argentin, sous contrat jusqu'en juin 2023. Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce mercredi, Pablo Longoria a abordé l'avenir de son entraîneur.

"Parler de Jorge Sampaoli, c'est parler d'un grand coach, qui a réalisé un travail extraordinaire tout au long de la saison. Il est important de dresser le bilan de la saison, on l'a déjà fait, a confié le dirigeant marseillais. On a beaucoup analysé ces dernières semaines, les choses qu'on a bien faites, celles qu'on peut améliorer. Il y a beaucoup d'autocritiques à l'intérieur du club. Notre niveau d'exigence est élevé."

"Donner de la continuité à ce projet"

A une question d'un journaliste lui demandant s'il serait encore présent la saison prochaine, Jorge Sampaoli avait lâché un simple "oui" samedi, au moment de quitter la conférence de presse samedi. "L'intention du club est de donner de la continuité à ce projet. On doit tendre vers la stabilité, ce qu'il n'est pas toujours aisé de trouver dans le football, a déclaré Longoria sur RMC. Il faut trouver de la logique, de la continuité, de la régularité dans la prise de décision."

Arrivé en février 2021, Jorge Sampaoli a accompli l'objectif du club avec cette qualification en Ligue des champions. Il a amené aussi ses hommes jusqu'en demi-finale d'Europa Conference League. "Jorge Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet", a lâché Longoria sur RMC sur une possible prolongation de l'ancien technicien du FC Séville, peu habitué à rester plus de deux saisons au sein d'un club.

Jorge Sampaoli aimerait notamment avoir un effectif compétitif pour disputer la Ligue des champions. William Saliba, prêté cette saison par Arsenal et patron de la défense, est un dossier prioritaire pour Sampaoli, qui veut le garder. "C'est très important d'avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C'est l'un de nos objectifs, a assuré Pablo Longoria. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en C1 à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne."