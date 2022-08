Mercato: Modeste à Dortmund pour remplacer Haller ?

Opéré d'une tumeur aux testicules, Sebastien Haller sera absent des terrains pendant plusieurs mois. Pour le remplacer, le Borussia Dortmund cherche un autre buteur. Selon Sport1, le Français Anthony Modeste (Cologne) est bien parti pour tenir ce rôle.

En s’attachant les services de Sebastien Haller, le Borussia Dortmund pensait avoir trouvé le successeur idéal d’Erling Haaland, parti à Manchester City. Mais l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam a vu ses ambitions être stoppées d'une bien triste manière, à cause d’une tumeur aux testicules.

Face à l’absence de leur joueur pour plusieurs mois, les Allemands ont commencé à chercher un buteur en plus, et l’heureux élu devrait être Anthony Modeste (34 ans). D’après Sport1, le Français a trouvé un accord avec le récent vainqueur du Bayer Leverkusen (1-0). Mais le dossier n’est pas encore bouclé, puisque Dortmund doit encore trouver un terrain d’entente avec Cologne. Le média allemand estime que l’opération peut se boucler entre 4 et 5 millions d'euros.

Un joueur confimé en Bundesliga

Sur le papier, le choix Modeste semble avoir du sens pour la formation d‘Edin Terzic. Le buteur est un élément confirmé du championnat allemand avec deux saisons disputées à Hoffenheim et cinq à Cologne. De plus, le Français reste sur un exercice très prolifique avec 20 réalisations en 32 matchs de Bundesliga.

Cette opportunité est une chance pour Modeste qui pourrait franchir un cap, en rejoignant une des formations les plus réputées d’un championnat qu’il dispute depuis tant d’années.