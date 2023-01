Mercato: Moffi, Ndayishimiye... Nice espère deux recrues avant la réception du Losc

Optimiste pour le transfert de Terem Moffi, l'OGC Nice s'attache à finaliser la venue de l'international burundais Youssouf Ndayishimiye en provenance de Basaksehir.

Il y a de l'optimisme du côté de l'OGC Nice pour un dénouement du dossier Terem Moffi avant la réception du Losc en championnat (dimanche 29/01). Le très convoité attaquant nigérian (23 ans) est absent du groupe du FC Lorient qui doit jouer en Coupe de France ce samedi contre le SC Bastia.

Ndayishimiye en approche

Comme révélé par des médias turcs, l'international burundais Youssouf Ndayishimiye (24 ans) est lui aussi espéré à Nice la semaine prochaine. Le polyvalent milieu ou défenseur d'Istanbul Başakşehir doit s'engager jusqu'en 2027 avec les Aiglons. L'opération est estimée à un peu plus de 10 millions d'euros.



Un arrière gauche est toujours également souhaité mais le dossier Rayan Aït-Nouri est au point mort. Wolverhampton ne souhaite plus céder l'ancien angevin. Dans le même temps, Nice fait face à une forte concurrence pour attirer Raphaël Guerreiro. Le directeur sportif Florent Ghisolfi et sa cellule de recrutement activent d'autres pistes.