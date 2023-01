Mercato: Mohamed El Arouch, grand espoir de l'Académie de l'OL, s'interroge sur son avenir

Présenté comme l'un des éléments les plus prometteurs de l'Académie de l'OL, Mohamed El Arouch (18 ans) ne s'entraîne pourtant pas avec le groupe de Laurent Blanc en semaine. De quoi faire se questionner le jeune joueur.

Mohamed El Arouch (18 ans) est l'un des grands espoirs de l'Académie de l'OL, repéré à Orange il y a quelques années et débarqué avec une flatteuse réputation. Et pourtant, son moral chancelle. Parce que sans jamais revendiquer de place dans le groupe pour les matchs professionnels, lui et ses proches aimeraient bien qu'il s'entraîne au moins en semaine avec le groupe de Laurent Blanc - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Non pas pour battre des records de précocité, mais pour construire sa carrière, peu à peu en se frottant, en semaine, avec le meilleur de ce qui se fait : "Ils savent que l'âge moyen pour intégrer la Ligue 1, c'est 20 ans, ils sont donc patients mais leurs demandes de progresser en équipe une, au moins régulièrement lors des séances de la semaine, paraît légitime", glisse un habitué de l'Académie à Meyzieu. Or, ces appels directs ou indirects auprès des décideurs lyonnais restent à ce jour sans réponse…. D'où les états d'âme d'El Arouch.

>>> Les dernières infos mercato

Un émissaire à Lyon la semaine dernière

Une situation qui n'échappe pas aux grands clubs qui l’ont sur leurs radars depuis tout petit, ses qualités au-dessus de la moyenne faisant de lui un jeune joueur observé: la semaine dernière, un émissaire était présent à Lyon et s'étonnait de cette particularité. Et il aurait passé la vitesse supérieure pour éventuellement lui faire la cour….

Pour le moment, fidèle à ses principes inculqués par un papa exigeant, qui n'a pas hésité à déménager à Lyon en septembre 2021 pour être au plus près du Gone dans la construction patiente de sa carrière, Mohamed El Arouch poursuit ses prestations remarquées en National 2, à l'image de son implication sur les trois buts de l'équipe de Gueida Fofana et Jérémie Bréchet à Sète vendredi soir.