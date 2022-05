Mercato: l'OL annonce la prolongation d'El Arouch, l'un des grands espoirs du club

Buteur lors de la finale de la Coupe Gambardella remportée par l'OL le week-end dernier, Mohamed El Arouch a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec son club formateur.

L'OL sécurise l'avenir d'un de ses plus grands espoirs. Buteur lors de la finale de Coupe Gambardella remportée contre Caen le week-end dernier, la pépite lyonnaise Mohamed El Arouch (18 ans) a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire et est désormais lié à l'OL jusqu'en 2025. "Je suis très heureux de vous annoncer ma prolongation. Très fier d'être un Gone, très fier d'être lyonnais. Allez l'OL", a expliqué le joueur de 18 ans dans une vidéo publiée par son club.

Joueur clé de la réserve et des U19

Tout juste majeur, Mohamed El Arouch avait signé en juillet dernier son premier contrat professionnel pour une durée de trois ans, jusqu'en 2024. Présent à la reprise avec le groupe professionnel, l’international français U18 a disputé depuis huit matchs de National 2 (2 buts) et 13 rencontres avec le groupe U19 (championnat et Coupe Gambardella).

Au Stade de France, le milieu de terrain s'est fait remarquer en ouvrant le score d'une frappe sous la barre, avant d'inscrire le premier tir au but de son équipe d'une Panenka. L'OL a remporté sa première Gambardella depuis 25 ans. Joueur technique et travailleur, Mohamed El Arouch est le cinquième joueur de l’académie à prolonger son contrat depuis le début de cette année 2022, après Sekou Lega, Samuel Bossiwa, Castello Lukeba et Bradley Barcola.