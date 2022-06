Mercato: Monaco aimerait recruter Minamino, peu utilisé à Liverpool

Confronté à une grosse concurrence à Liverpool, Takumi Minamino pourrait faire ses valises cet été. Selon Foot Mercato, Monaco voudrait en profiter pour le recruter.

Avec l’argent récolté par la vente d’Aurélien Tchouaméni, Monaco a de quoi se faire plaisir cet été. Comme indiqué par RMC Sport, le Real Madrid a déboursé 80 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain français (22 ans). Sans oublier 20 millions d’euros de bonus éventuels. La facture est aussi gonflée par une taxe à 19% dont la Maison blanche doit s'acquitter. Cet impôt est réclamé par l'Etat espagnol, car Monaco est considéré comme un paradis fiscal. Et c'est d'ailleurs pour l'amortir que le contrat de Tchouaméni porte sur une durée de six ans, et non cinq comme attendu.

Des clubs anglais intéressés

Concrètement, l'opération va donc rapporter plus de 100 millions d’euros au club du Rocher. Une partie pourrait servir à financer la venue d’un international japonais. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants monégasques aimeraient faire venir Takumi Minamino en provenance de Liverpool. Arrivé chez les Reds à l’hiver 2020 après s’être révélé à Salzbourg, l’attaquant est aujourd’hui confronté à une très forte concurrence et pourrait voir d’un bon œil un départ cet été. En 24 apparitions cette saison toutes compétitions confondues, il a inscrit dix buts et distillé une passe décisive.

Son prix serait fixé entre 10 et 20 millions d'euros, et Liverpool serait ouvert à la discussion avec les clubs intéressés par cet ailier vif et rapide. Du haut de ses 27 ans, il affiche aussi une expérience qui pourrait être utile au groupe de Philippe Clement, notamment en vue du tour préliminaire de la Ligue des champions. Attention toutefois à la concurrence dans ce dossier. D'après le Daily Mail, le joueur plairait aussi à Fulham, Leeds ou encore Wolverhampton.