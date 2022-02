Mercato: Monaco aurait de nouveau approché le Barça pour Dest

Déjà intéressé par les services de Sergino Dest l’été dernier, l’AS Monaco compterait retenter sa chance. Selon Sport, les Monégasques auraient récemment contacté les dirigeants du Barça pour faire part de leur intérêt.

En arrachant Sergino Dest à l’Ajax Amsterdam en 2020, le FC Barcelone pensait sans doute avoir recruté un joueur d’avenir qui sécuriserait le couloir droit de la défense pendant plusieurs années. Pour sa deuxième saison en Espagne, l’Américain n’arrive toutefois pas à s’imposer et ne semble pas être dans les plans de Xavi.

Devant cet échec, les deux parties pourraient décider de se séparer lors du prochain mercato estival. Une aubaine pour l’AS Monaco qui aurait déjà fait savoir aux Catalans son intérêt pour le latéral droit, selon Sport. Le média catalan rappelle aussi que les Monégasques voulaient s’offrir le joueur lors des deux derniers mercatos. Mais l’ancien de l’Ajax désirait rester au Barça, afin de gagner sa place.

Le coût du transfert déjà connu ?

Avec Djibril Sidibé qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, la venue d’un latéral droit ne sera pas du luxe pour le sixième de Ligue 1. Après avoir proposé un prêt avec une option d’achat en janvier dernier, Sport affirme que Monaco est disposé à payer une indemnité de transfert. La formation présidée par Joan Laporta exigerait au moins 20M€ pour l’élément de 21 ans, qui ne sera toutefois pas mis à la porte s'il souhaite rester.

Sachant que l'Américain a été approché il y a quelques mois par l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich, la concurrence pourrait être forte dans ce dossier. Vu son expérience du haut niveau et son jeune âge, les Catalans sont susceptibles de récupérer un petit pactole dans cette affaire. Et ainsi, avoir plus de liquidités pour s'offrir une pointure l'été prochain.