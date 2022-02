Mercato en direct: les avenirs de Mbappé et Haaland directement liés?

Selon El Chiringuito, une rencontre s'est tenue mardi après PSG-Real (1-0) entre une partie du clan Mbappé et des personnes très haut placées du Qatar. "Des gens très importants du Qatar étaient au Parc des Princes pour le match, lance le journaliste. Des personnes très proches de l’émir du Qatar. Ils ont rencontré des membres de la famille Mbappé. Cela signifie que le Qatar pousse à fond pour tenter de prolonger Mbappé."

Il ne s’agirait pas de Nasser Al-Khelaïfi mais de personnes encore plus proches de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani. "Elles sont à dix niveaux plus haut que Nasser Al-Khelaïfi", précise le journaliste qui ajoute que l’émirat fera "tout" pour faire signer un nouveau contrat à sa star. "Et ce n’est pas une bonne nouvelle", conclut le journaliste en référence aux chances du joueur de rejoindre les Merengues l’été prochain. "Le discours de Mbappé auprès de son entourage continue d'être qu'il veut être au centre d’un projet."

Selon les informations de RMC Sport, le dialogue existe bien entre les deux parties et porte sur l’idée d’une potentielle prolongation courte durée, et d'un montant similaire à la dernière offre formulée au mois d'août. Celle-ci faisait déjà de lui le joueur le mieux payé de l'effectif. Pour le moment, le joueur est concentré sur sa saison avec Paris et confirme qu’il est pleinement concentré sur ses performances.