Mercato: Monaco se renforce avec Zakaria, le milieu de terrain suisse de la Juventus

L’AS Monaco a officialisé ce lundi le recrutement de Denis Zakaria, le milieu de terrain de la Juventus, prêté à Chelsea la saison passée. Le Suisse de 26 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec le club de la Principauté.

Denis Zakaria, le milieu de terrain de la Juventus, a signé avec Monaco un contrat de cinq ans, jusqu'en juin 2028, a annoncé ce lundi le club du Rocher. L’ASM et la Juventus Turin sont tombées d'accord sur un transfert évalué à 20 millions d'euros, selon l’AFP. Le joueur de 26 ans (1,90m) était considéré par la direction sportive du club de la Principauté comme l’élément prioritaire à recruter pour renforcer l'entrejeu.

Il doit concurrencer le Malien Mohamed Camara, auteur d'une saison dernière très moyenne, le jeune Eliot Matazo et l'international français Youssouf Fofana, qui a toujours la possibilité de trouver un club avant la fin du marché des transferts (le 1er septembre). L'entraîneur Adi Hütter aura sous ses ordres Zakaria pour la troisième fois en club. "C'est un joueur très talentueux, avait-il indiqué vendredi. Je l'ai connu aux Young Boys de Berne, où il est arrivé quand il avait 18 ans. Puis, je l'ai retrouvé à Mönchengladbach. Il parle français, allemand et anglais parfaitement. Ce serait une bonne recrue et son style conviendrait parfaitement à Monaco."

Un prêt peu concluant à Chelsea la saison passée

Né à Genève, Zakaria s'est fait connaître à Berne avant de disputer 146 matches de Bundesliga en cinq saisons sous le maillot du Borussia Mönchengladbach. Transféré au mercato hivernal 2022 à la Juventus Turin, il ne s'y est jamais imposé (13 matches, toutes compétitions confondues, en une demi-saison). Puis la saison dernière, son prêt à Chelsea n'a pas été non plus très fructueux (11 matches, toutes compétitions confondues).

International suisse expérimenté (49 sélections), Denis Zakaria, qui a disputé les deux dernières Coupe du monde et les deux derniers Euro, aura pour ambition de disputer l'Euro 2024 en Allemagne.