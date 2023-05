Mercato: Montpellier annonce déjà ses deux premières recrues estivales

Quasiment assuré d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, Montpellier prend déjà de l'avance sur son mercato estival. L'international jordanien Musa Al-Taamari (ailier), et l'international Espoirs suisse Becir Omeragic (défenseur) ont déjà signé leur contrat avec le 12e du championnat.

Le mercato estival ouvre ses portes le 10 juin 2023, mais Montpellier n’a pas attendu cette date pour commencer son marché. 12es au classement, les Sudistes ont pratiquement assuré leur maintien et peuvent se focaliser sur la constructif de l’effectif pour la prochaine saison. C’est dans ce sens que Musa Al-Taamari et Becir Omeragic ont déjà signé leur contrat.

Débarqué en provenance de l’OH Louvain, Al-Taamari va devenir le premier Jordanien a évolué en Ligue 1. L’ailier de 25 ans compte actuellement six buts et une passe décisive au sein du championnat belge. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’attaquant ne coutera rien aux Montpelliérains. La durée du contrat n’a pas été précisée dans le communiqué du club. À noter que le nouvel élément est souvent surnommé le "Messi jordanien" par les médias de son pays.

Un espoir suisse pour renforcer la défense

International espoirs suisse, Omeragic va de son côté renforcer la défense de Montpellier. Un poste loin d’être le point fort du club qui occupe la 17e position des meilleures défenses de Ligue 1 (57 buts encaissés). Face à Lyon, Montpellier a à nouveau montré ses limites dans ce secteur en encaissant 5 buts. Titulaire régulier avec Zurich, ce jeune de 21 ans pourrait régler quelques soucis. À voir s’il sera propulsé dès le début comme titulaire.

Preuve du potentiel du joueur, il avait été convoqué dans le groupe de la Suisse durant l’Euro 2021. Devant les médias, Der Zakarian en avait dit plus sur les qualités d’un joueur décrit comme étant "longiligne, sec et qui va assez vite. Tonique et doté d’une bonne lecture du jeu. Il sort bien les ballons, il anticipe bien défensivement, mais il doit encore durcir son jeu."