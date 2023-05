OL-Montpellier: les larmes de Lopes, le quadruplé d'une vie pour Lacazette... vive émotion à Lyon

Alexandre Lacazette, auteur d'un quadruplé, et Anthony Lopes ont réagi à chaud à la remontée au score inespérée de Lyon face à Montpellier, finalement battu (5-4) sur le fil.

L’Olympique Lyonnais a fait montre d’une énorme force de caractère pour sortir du bourbier dans lequel il s’était enlisé. Menés 4-1, les Lyonnais ont arraché les trois points (5-4) sur le fil face à Montpellier, grâce à Alexandre Lacazette. Héroïque en fin de match, l’attaquant lyonnais a relancé les siens, puis égalisé, avant de transformer un penalty obtenu sur le gong pour signer un incroyable quadruplé synonyme d’improbable succès.

Une victoire au courage célébrée dans la joie et l'effervescence par les joueurs, dont le gardien Anthony Lopes, les larmes aux yeux au moment de s’exprimer au micro de Canal+.

"C'est un match qui résume notre saison, on se met dans la merde tout seuls, on perd 4-1, j'ai vu des gens partir, a-t-il déclaré. Mais on a la chance d'avoir un joueur extraordinaire qui nous fait énormément de bien. Cette victoire fait du bien. J'aurais préféré qu'on gagne 1-0, mais ça montre aussi notre force de caractère. Il reste quatre matches, il faut mettre toutes ces opportunités à profit, ce qui n'a pas souvent été le cas cette saison."

Lacazette: "L'appui du stade a été très important"

Alexandre Lacazette, qui avait permis à Lyon de prendre l’ascendant en première période, n’a jamais perdu espoir, même quand son équipe semblait assommée. Dans son sillage, les Lyonnais y ont cru jusqu’au bout, jusqu’à cette 98e minute, et ce ceinturage de Christophe Jullien sur Alexandre Lacazette.

"Je suis persuadé qu’il me tire, c’est pour ça que j’insiste auprès de l’arbitre, a déclaré l’ancien Gunner. Malgré tout, je dois encore la mettre. Je remercie les gardiens avec lesquels je travaille la semaine, ils m’en ont arrêté pas mal. Ce quadruplé, c’est mon premier, je vais m’en souvenir toute ma vie. On fait des erreurs collectives, on les paie cash mais après on a su avoir beaucoup de caractère revenir. L’appui du stade a été très important, c’est une belle victoire pour le club. On y croyait, nous, je savais qu’avec un but inscrit rapidement il y aurait des possibilités, encore fallait-il les mettre au fond. On a réussi à en mettre cinq, on va continuer à travailler."