Mercato: Morgan Sanson va être prêté à Strasbourg

Les Dernières Nouvelles d'Alsace indiquent que Morgan Sanson va être prêté jusqu'à la fin de saison à Strasbourg, sans option d'achat. Le milieu de 28 ans était en manque de temps de jeu à Aston Villa.

Morgan Sanson va faire son retour en Ligue 1. Parti à Aston Villa en janvier 2021, le milieu de terrain revient deux ans après dans le championnat français. Le joueur de 28 ans va être prêté jusqu'à la fin de saison à Strasbourg, sans option d'achat, rapportent les Dernières Nouvelles d'Alsace et l'Equipe.

La recrue du Racing arrivera lundi et évoluera sous les ordres de Mathieu Le Scornet, l'ancien adjoint de Julien Stéphan qui a réussi l'intérim (2-2 face à Lens et victoire 2-1 face à l'OL) et a été maintenu par Marc Keller à la tête de l'équipe première.

76 minutes seulement depuis le début de saison

Avec l'arrivée de Morgan Sanson, Strasbourg tient le remplaçant d'Adrien Thomasson, parti du côté de Lens lors de ce mercato hivernal. L'ancien joueur de Montpellier voudra se relancer, lui qui n'a participé qu'à trois matchs avec Aston Villa depuis le début de saison, pour un total famélique de 76 minutes.

Morgan Sanson n'a jamais réussi à s'imposer à Aston Villa, où il était arrivé contre près de 16 millions d'euros avec un contrat portant jusqu'en juin 2025. L'ancien joueur de l'OM retrouvera le latéral droit Frédéric Guilbert, libéré ces derniers jours par le club de Birmingham, lui qui a déjà été prêté la saison dernière au RCSA.

Seizième de Ligue 1 après 19 journées, Strasbourg retrouvera la compétition dimanche prochain avec la réception de Toulouse en Ligue 1.