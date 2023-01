Strasbourg: Djiku à Séville, pourquoi ça coince

Si le FC Séville a déjà fait une offre pour le défenseur central ghanéen Alexander Djiku, Strasbourg ne semble pas disposé à laisser partir son joueur.

Le FC Séville aimerait bien s’attacher les services du défenseur de Strasbourg Alexander Djiku (28 ans, sous contrat jusqu’en juin prochain). Comme expliqué par RMC Sport ce mercredi, une offre de deux millions d’euros a même été formulée par les Sévillans en fin de semaine dernière. Une réunion avait eu lieu entre les dirigeants des deux clubs. Mais les Alsaciens n’ont toujours pas donné suite à la proposition du club espagnol.

Séville s’impatiente

De l’autre côté des Pyrénées, on commence à s’impatienter. Au RCSA, on ne veut pas se séparer d’un élément clé de l’effectif sans être sûr de pouvoir le remplacer. Les performances et le statut du Ghanéen dans le vestiaire en font un élément essentiel, encore plus dans un système à trois défenseurs centraux.

En l’état, difficile donc de voir Alexander Djiku partir. On rappelle qu’il sera libre cet été. Plusieurs clubs le suivent. Le joueur était proche de signer à Hoffenheim lors du dernier mercato estival.