Mercato: Mourinho confirme avoir refusé "deux offres alléchantes" de l'Arabie saoudite

Dans un entretien au Corriere dello Sport ce lundi, José Mourinho a confirmé avoir refusé ces dernières semaines "deux offres alléchantes" en provenance de l'Arabie saoudite. L'entraîneur de l'AS Roma a "réfléchi" aux propositions mais ne compte pas quitter le club romain.

José Mourinho ne compte pas quitter l'AS Roma. Arrivé sur le banc romain à l'été 2021, l'entraîneur portugais s'apprête à vivre sa troisième saison au club. Dans un entretien au Corriere dello Sport ce lundi, le technicien a confirmé avoir reçu des propositions en provenance de l'Arabie saoudite.

Fin juin, la presse italienne annonçait que José Mourinho avait refusé une offre d'Al-Hilal, estimée à 30 millions d'euros annuels nets. L'intéressé confirme avoir été approché: "J'ai reçu deux offres alléchantes d'Al-Hilal et d'Al-Ahli, mais je les ai refusées parce que j'ai décidé de rester à Rome", a déclaré le 'Special One'.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'AS Rome, José Mourinho ne ferme toutefois pas la porte à une arrivée future dans un championnat qui accueille de plus en plus de noms connus, autant en ce qui concerne les joueurs que les entraîneurs. "Si je peux aller en Arabie saoudite l'année prochaine? Nous verrons bien, ce n'est pas définitif", a répondu l'homme de 60 ans.

"J'aime les difficultés"

Vainqueur de l'Europa Conférence League en 2022 avec l'AS Roma, José Mourinho a échoué en finale de Ligue Europa la saison dernière. L'ancien entraîneur du Real Madrid admet tout de même avoir "réfléchi" aux propositions saoudiennes. "D'un côté, je me sentais prisonnier de la parole donnée aux joueurs à Budapest (lieu de la finale de Ligue Europa, NDLR) et aux supporters après le match contre la Spezia. Mais si vous me demandez si je n'ai pas accepté pour cette seule raison, je réponds non, ce n'est pas juste que pour ça."

Pour José Mourinho, ce n'est pas la première fois qu'il refuse un pont d'or: "Par le passé, j’ai refusé l’offre la plus incroyable qu’un manager ait jamais reçue lorsque la Chine m’a proposé le banc de l’équipe nationale et un club où joueraient tous les internationaux, a confié l'intéressé. Une proposition économiquement indécente, hors de ce monde et par tous les paramètres."

"Je savais dans quoi je m'embarquais en signant avec Rome (...) Tout ne va pas bien mais j'apprécie aussi les difficultés", a aussi déclaré José Mourinho, qui a été suspendu pour les deux premiers matchs de Serie A pour avoir insulté un arbitre le 3 juin dernier en championnat. Pour ses débordements en finale de Ligue Europa, il avait aussi écopé d'une suspension de quatre matchs européens.