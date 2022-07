Mercato: Mukiele va s'engager pour cinq ans avec le PSG

Selon nos informations, un contrat de cinq ans attend Nordi Mukiele, qui va s'engager prochainement avec le PSG. Le défenseur français de 24 ans arrive en provenance du RB Leipzig.

Comme indiqué ces derniers jours par RMC Sport, un accord avait été trouvé entre le PSG et le RB Leipzig pour le transfert de Nordi Mukiele. Le défenseur français de 24 ans va s'engager pour cinq ans avec son nouveau club. Il était arrivé en 2018 en Allemagne et n'avait plus qu'une année de contrat avec sa formation actuelle.

Un montant estimé à 15 millions d'euros

L'officialisation devrait intervenir prochainement, après la signature du contrat. Nordi Mukiele retrouvera par conséquent la Ligue 1, lui l'ancien de Montpellier, où il a évolué entre 2016 et 2016. Il avait fini sa formation au Stade Lavallois, après être passé par le Paris FC.

International français (1 sélection), Nordi Mukiele aura quelques mois pour prendre ses marques, dans sa région d'origine, lui l'enfant de Montreuil. Vice-champion d'Allemagne en 2021, le défenseur peut prétendre à une place dans le groupe de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

La saison dernière, Nordi Mukiele a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 5 passes décisives. Le montant du transfert n'a pas filtré mais pourrait être situé aux alentours de 15 millions d'euros, soit pratiquement la somme investie par Leipzig en 2018 (16 millions).