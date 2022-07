Gamba Osaka-PSG: la compo des Parisiens, sans Mbappé mais avec Messi

Le Paris Saint-Germain affronte le Gamba Osaka ce lundi (12h) pour le dernier match de sa tournée au Japon. Christophe Galtier reste fidèle à son 3-4-1-2 et titularise notamment Sarabia aux côtés de Messi et Neymar.

Le PSG clôture sa tournée au Japon ce lundi. Après des victoires contre le Kawasaki Frontale (2-1) et les Urawa Red Diamonds (3-0), le club de la capitale espère de nouveau briller à 12h contre le Gamba Osaka.

Galtier reconduit le 3-4-1-2

Pour son dernier match de préparation avant le Trophée des champions, le 31 juillet contre Nantes, Christophe Galtier devrait une nouvelle fois faire confiance à son 3-4-1-2 utilisé lors des trois premiers matchs amicaux. Donnarumma est choisi pour garder les buts avec un trio Marquinhos-Kimpembe-Ramos devant lui. Dans l’entrejeu, un doute subsistait entre Verratti et Gueye, et c’est finalement l'Italien qui est aligné d’entrée. En attaque, Messi sera positionné en soutien de Neymar et Sarabia, préféré à Mbappé, suspendu pour le Trophée des champions.

Le Gamba Osaka est aujourd'hui en grande difficulté dans son championnat avec une 16e place, synonyme de barrage. Son bilan : 5 victoires, 6 nuls et 11 défaites. L'équipe entraînée par Tomohiro Katanosaka n'a plus remporté le moindre match depuis le 29 juin dernier (face à Sanfrecce 2-0). Au début du mois, elle s'est inclinée lourdement contre le Kawasaki Frontale (4-0), que le club de la capitale a battu au début de sa tournée.

La compo du PSG (3-4-1-2):

Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi - Neymar, Sarabia.