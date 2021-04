Mercato: Nagelsmann veut signer au Bayern

Alors que la presse allemande a indiqué ces dernières heures que des négociations ont commencé entre le Bayern Munich et Julian Nagelsmann, Goal indique que le technicien allemand veut rejoindre le club bavarois. Mais le RB Leipzig demanderait 25 millions d'euros pour laisser filer son entraîneur.

Le Bayern Munich se cherche un nouvel entraîneur. Actuellement en poste, Hansi Flick a déjà signifié qu'il souhaite quitter la formation bavaroise à l'issue de la saison, lui qui est annoncé comme le favori pour remplacer Joachim Löw à la tête de la sélection allemande, après l'Euro 2021.

>> Les infos mercato en direct

Le RB Leipzig demanderait 25 millions

Selon les dernières nformations de la presse allemande dont Bild, Julian Nagelsmann serait la priorité du Bayern Munich pour prendre la succession de Flick. Des négociations ont même déjà commencé entre les deux parties. Et à en croire Goal et Kicker, le jeune technicien de 33 ans, serait lui intéressé par la proposition et aurait demandé au RB Leipzig de le libérer.

A la tête du RB Leipzig depuis 2019, Julian Nagelsmann s'est hissé à deux reprises en phase finale de Ligue des champions. Deuxième de Bundesliga cette saison, le club fondé par Red Bull a été le plus sérieux rival du Bayern Munich pour le titre cette saison.

Mais le RB Leipzig demanderait 25 millions d'indemnités au Bayern Munich pour laisser filer Julian Nagelsmann, qui dispose encore de deux années de contrat avec Leipzig, jusqu'en juin 2023. Si le Bayern Munich consent à payer cette somme, l'entraîneur allemand deviendrait alors l'entraîneur le plus cher de l'histoire, battant un record appartenant encore à André Villas-Boas pour qui Chelsea avait payé la clause en 2011, à hauteur de 15 millions d'euros.