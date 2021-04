Real-Chelsea: Zidane agacé par les questions sur la Super League

Zinédine Zidane s’est présenté face à la presse ce lundi à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Chelsea (mardi à 21h, sur RMC Sport 1). L’entraîneur français du Real Madrid s’est même un peu énervé par l’insistance de la presse au sujet de la Super League et de possibles répercussions contre son équipe.

Une semaine après le fiasco de la Super League, le Real Madrid s’attaque aux demi-finales de Ligue des champions ce mardi contre Chelsea (dès 21h sur RMC Sport 1). Si le club madrilène semblait légèrement favori face aux protégés de Thomas Tuchel, le rôle joué par Florentino Perez dans la fronde menée contre l’UEFA pourrait avoir des conséquences sur le sportif. Interrogé à ce sujet lors de son passage en conférence de presse ce lundi, Zinédine Zidane refuse d’y croire. Idem pour d’éventuelles sanctions à moyen terme.

"C’est absurde de penser que nous ne serons pas en Ligue des champions l’année prochaine. Tout est dit, a tranché le technicien tricolore à la veille du match aller face aux Blues. Cela parle beaucoup, de savoir si on y sera l’année prochaine... Ce qu’il faut faire c’est regarder le match de mardi. Comme nous ne la contrôlons pas (cette décision), cela va beaucoup parler. Mon avis c’est que nous voulons voir le Real Madrid dans la prochaine Ligue des champions."

Zidane: "L’arbitre va faire son job"

Relancé à plusieurs reprises par les médias espagnols à propos d’un potentiel arbitrage défavorable, Zinédine Zidane a finalement craqué sur une dernière question, posée cette fois-ci par un journaliste français.

"Je crois de toute façon à ce que l’on va faire mardi sur le terrain. Point. L’arbitre va faire la même chose, s’est agacé l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France. Je l’ai dit en espagnol, je vais le dire plus clairement en français: l’arbitre va faire son job et nous on va faire notre job sur le terrain. C’est tout ce qui nous importe. Le reste, en fait, on ne va jamais le contrôler. Cela ne sert à rien que je donne mon avis. Comme chacun parle et donne son avis, cela ne va rien changer du tout. Ce qui changera, c’est ce que nous allons faire sur le terrain et de se dire que chacun va faire son travail. Nous, il faut que l’on fasse le nôtre. Le plus important c’est de faire notre travail sur le terrain. Le reste ne nous intéresse pas. Gracias."

L’arbitre néerlandais Danny Makkelie officiera ce mardi lors du choc entre l’équipe merengue et Chelsea. Mais que les complotistes qui craignent une vengeance de l’UEFA se rassurent, les Blues ont également fait partie de la Super League et de la fronde contre la Ligue des champions.

Dans rôle moindre que Florentino Perez, certes, mais il paraît inconcevable de voir une quelconque répercussion sur cette demi-finale aller.

