Mercato: Nantes ciblerait un international turc pour remplacer Blas

En quête d'un successeur à Ludovic Blas, parti à Rennes, le FC Nantes aurait fait du Turc Yunus Akgün sa priorité, annonce Ouest France. International de 23 ans, cet ailier gaucher évolue à Galatasaray.

Orphelin de Ludovic Blas, vendu à Rennes contre un montant estimé à 15 millions d'euros, le FC Nantes aurait trouvé son successeur potentiel. Les Canaris cibleraient Yunus Akgün, 23 ans, selon Ouest France.

Titulaire en début de saison dernière avant de se cantonner à un rôle de remplaçant au sein d'un effectif fourni en attaque (Icardi, Mertens, Zaniolo, Gomis, Aktürkoglu...), il a disputé 28 matches toutes compétitions confondues avec Galatasaray la saison dernière, pour 1 but et 4 passes décisives.

>> Toutes les infos mercato en direct

Valorisé à 7 millions d'euros

Cet ailier droit rapide et gaucher est international turc depuis juin 2022, et compte 5 sélections pour son pays (1 but). Sous contrat avec le champion de Turquie en titre jusqu’au 30 juin 2026, sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros par Transfermarkt.

Confirmant une information de la radio Hit West, le quotidien indique que les Nantais discutent en parallèle avec le FC Zürich au sujet de l’attaquant béninois Tosin Aiyegun (25 ans).