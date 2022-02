Mercato: Ndombele explique pourquoi il a choisi l'OL plutôt que le PSG

Présenté mercredi à la presse, Tanguy Ndombele a expliqué son choix d'être revenu à l'OL, en prêt. Les dirigeants du club rhodanien se sont félicités d'avoir réussi cette opération d'abord jugée "impossible" en raison de l'intérêt du PSG pour le joueur.

Il n'a "pas hésité longtemps", mais avait tout de même un choix à faire. Notamment courtisé par le Paris Saint-Germain, Tanguy Ndombele est finalement revenu à l'Olympique Lyonnais dans les dernières heures du mercato hivernal. Prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de 65 millions d'euros par Tottenham, le milieu de terrain de 25 ans a été présenté à la presse ce mercredi. L'occasion pour lui de raconter les coulisses de ce retour en France, et de confirmer "des discussions avec pas mal de clubs".

"Mais il y avait un écart entre les paroles et les actes", a expliqué l'international français, suggérant que l'intérêt du PSG était resté superficiel. "J'ai eu un peu de mal à Tottenham, ce n'est pas de leur faute. Je voulais autre chose. Lyon, comme je connais c'est mieux pour l'adaptation", a-t-il par ailleurs déclaré.

"Improbable"

Benoît Cheyrou, conseiller technique et directeur du recrutement du club rhodanien, a expliqué de son côté que l'arrivée de Tanguy Ndombele était d'abord jugée "improbable" et "impossible" en raison de la concurrence parisienne. "Mais Tanguy a montré qu'il voulait nous rejoindre", a souligné le dirigeant. "Tanguy a été déterminant dans les discussions et cela montre sa motivation", a abondé Vincent Ponsot, le directeur général du football de l'OL.

Ndombele a, en outre, profité de cette conférence de presse pour rassurer les supporters par rapport à sa condition physique: "Je suis prêt à jouer, je me suis bien entraîné à Tottenham. Je n'ai pas le temps d'attendre, il faut vite s'acclimater".