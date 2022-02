Mercato: très cher, surprenant ou médiatisé… les transferts qui ont agité le marché hivernal

Des liasses dépensées par la Juve pour s’offrir le très convoité Dusan Vlahovic, au formidable coup réalisé par Liverpool avec Luis Diaz, en passant par les nombreuses tractations autour des Français Ousmane Dembélé et Tanguy Ndombele… Tour d’horizon – non exhaustif – des opérations marquantes de cette fenêtre hivernale du mercato.

Le plus cher: la Juve met le paquet pour Vlahovic

Au cœur d’un mercato hivernal quasi-record, le méga transfert de cette fenêtre hivernal est à mettre au crédit de nos amis transalpins. Pour s’offrir la pépite serbe de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, la Juventus a cassé sa tirelire. Montant de l’opération: 70 millions d’euros + 10 de bonus potentiels. Sans oublier un salaire à hauteur de 7 millions d’euros nets par saison pour le joueur, auquel il convient d’ajouter les 11,6 millions de commissions pour ses agents.

Un mal nécessaire pour devancer Arsenal (les Gunners avaient entamé des discussions concrètes) et attirer l'un des buteurs les plus convoités du continent. Un attaquant qui, à 22 ans, est l’une des plus performantes machines à marquer du foot. Buteur à 20 reprises en 24 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le mois d’août, Vlahovic est également en train de devenir essentiel à la Serbie (14 sélections, 7 buts).

Le plus médiatisé: Dembélé, beaucoup de bruit pour rien

C’est sans aucun doute le (non) mouvement qui a le plus agité l’Europe cet hiver: dans l’impasse au Barça, où il a refusé de prolonger un contrat qui s’achève à la fin de la saison, Ousmane Dembélé a été prié de se trouver un nouveau club dans la dernière dizaine du mercato. L’international tricolore (27 sélections, 4 buts) a vu son nom associé à tous les plus grands cadors (Chelsea, PSG, Tottenham, Manchester United, Juventus, Bayern Munich).

Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino ont été publiquement questionnés sur la faisabilité d’un transfert… Bref, Dembélé a monopolisé l’attention médiatique. Pour que tout ce brouhaha se termine finalement en coup d’épée dans l’eau. Le champion du monde 2018 n’a pas trouvé de porte de sortie, et la suite de sa saison en Catalogne interroge.

Le plus indécis: Ndombele, longtemps en salle d’attente à Paris

Il est peut-être le joueur – et le seul, finalement – qui aura été le plus proche de signer au Paris Saint-Germain cet hiver. Tanguy Ndombele a suscité la convoitise du club parisien cet hiver, Mauricio Pochettino lui-même validant son profil pour densifier son milieu de terrain. Mais contraint de devoir se séparer d’éléments pour pouvoir avancer ses pions dans ce dossier suivi sur le Vieux-Continent (Everton, Leverkusen et Valence étaient dans la liste des prétendants), Paris a trop traîné. Et le joueur s’est impatienté.

Finalement, Ndombele a fait le choix de retrouver un environnement qu’il connaît bien à l’OL, avec qui il s’est engagé jusqu’en fin de saison, sous la forme d’un prêt payant de 1,42 millions d’euros assorti d’une option d’achat – qui serait, selon nos informations, de 65 millions. Pour peut-être, retrouver quelques automatismes perdus depuis son départ de Lyon en 2019 (alors vendu contre 62 millions d’euros).

>> Le mercato en direct

Le plus surprenant: Wood, le nouveau "Grantatakan" de Newcastle

Propulsé dans une autre dimension depuis l’arrivée à sa tête d’un fonds saoudien quasi illimité, Newcastle s’est retrouvé dans une situation peu confortable durant sa première fenêtre de transferts de nouveau riche. Contraints par leur situation sportive – 18es et à la lutte pour le maintien –, ainsi que par l’indisponibilité pour plusieurs semaines de leur avant-centre Callum Wilson, les Magpies d’Eddie Howe ont dû investir massivement sur un buteur.

L’heureux élu, arraché contre 30 millions à Burnley, se nomme Chris Wood. Si le Néo-zélandais de 30 ans est un bon joueur de Premier League (155 matches entre West Brom, Leicester et Burnley, 50 buts), son transfert paraît tout de même bien moins clinquant que les cibles évoquées par les médias européens début janvier.

Le plus romantique: Eriksen va rejouer au football

On l’avait quitté allongé, et inconscient, sur une pelouse du dernier Euro, provoquant aux amateurs de foot l’une des plus grosses frayeurs de ces dernières années. Huit mois après son malaise cardiaque durant Danemark-Finlande, Christian Eriksen va pouvoir rejouer au haut niveau. Et en Premier League! Les Bees de Brentford ont choisi de faire confiance au créateur de 29 ans, libre depuis son départ de l’Inter Milan en décembre dernier.

Bien que remis et apte physiquement, le Danois ne pouvait plus exercer son métier en Italie, où le défibrillateur qu’il s’était fait poser était une contre-indication à la pratique professionnelle. Cet appareil est toutefois autorisé dans d’autres championnats, et en PL, donc. Ce qui va nous permettre de revoir Eriksen ballon au pied. Pour notre plus grand bonheur.

Le plus prometteur: Luis Diaz a tout pour être la nouvelle hype des Reds

Pas forcément le plus médiatisé, mais peut-être le coup le plus intelligent de ce mercato. En s’offrant les services de Luis Diaz contre un joli chèque de 60 millions d’euros (dont 15 de bonus), Liverpool a fait très fort. Annoncé par la presse britannique à Tottenham et Manchester United, l’international colombien de 25 ans était le meilleur joueur de Porto, avec qui il affichait un niveau de performance remarquable.

Meilleur buteur des Dragons cette saison, en tête de la Liga portugaise, avec 14 réalisations en 18 matches, l’ailier gauche est également un formidable joueur d’équipe, jamais avare d’efforts. "Nous avons vu le danger qu’il pouvait être, à quel point il était rapide et que son état d'esprit était d’aider son équipe", se félicitait au moment de sa signature son nouvel entraîneur, Jürgen Klopp. Qui peut commencer à préparer sereinement l’après Mané-Salah.

(Bonus) Le "gros coup d’vieux": Hilton remet ses crampons

44 ans, et encore toutes ses dents. Increvable défenseur central, Vitorino Hilton, sorti de sa retraite, repart pour un tour. Libre depuis son départ de Montpellier l’été dernier, le quarantenaire brésilien va reprendre du service à Sète (National). Il y a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec pour nouvelle mission d’aider le club à se maintenir. Sa dernière? Avec Hilton, mieux vaut ne pas s’avancer trop vite.