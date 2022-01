Mercato: c'est officiel, Ndombele est de retour à Lyon

L’OL a officialisé ce lundi l’arrivée de Tanguy Ndombele sous forme de prêt avec option d'achat. Déçu de son passage à Tottenham, le milieu de terrain est en quête de temps de jeu et de constance et retrouve le club rhodanien où il a brillé entre 2017 et 2019.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Tanguy Ndombele s’est engagé avec Lyon ce lundi pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Arrivé sur place dimanche soir, il a passé dans la journée sa visite médicale. En mauvaise posture à Tottenham, où il manquait de temps de jeu, de régularité et de confiance, le milieu de terrain de 25 ans fait son retour dans le club qui l'a vu éclore 2017 et 2019. Dans un communiqué partagé sur son site, le club rhodanien a confirmé les conditions de l'arrivée de l'international tricolore aux sept sélections.

"L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu’au 30 juin 2022, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€, assorti d’une option d’achat", ont confirmé les Gones. Selon les informations de RMC Sport, le montant de l'option d'achat est de 65 millions d'euros.

>> Les infos et rumeurs du mercato sont sur RMC Sport

Ndombele pour faire oublier Guimaraes

L’OL, qui avait vendu Ndombele à Tottenham pour 60 millions d’euros il y a deux ans, était en quête d’une nouvelle recrue, après le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle pour un montant total avoisinant les 50 millions d'euros. Après avoir également officialisé l'arrivée du Brestois Romain Faivre ce lundi, Lyon a confirmé que Tanguy Ndombele signait pour prendre la suite de Bruno Guimaraes dans l'entrejeu.

"Avec plus de 200 matches à son actif (16 buts), Tanguy Ndombele vient ainsi compenser le départ de Bruno Guimaraes, transféré à Newcastle, avec l’ambition de se relancer dans un club qu’il apprécie tout particulièrement et avec lequel il tâchera d’atteindre les objectifs fixés en début de saison, aussi bien en Ligue 1 qu’en Europa League", a encore indiqué le club rhodanien.

Lyon plutôt que Paris pour Ndombele

Selon les informations de RMC Sport, Giovani Lo Celso était était lui aussi dans le viseur de l’OL, mais l'Argentin a décliné la proposition lyonnaise. Ce qui a accéléré les négociations avec Ndombele.

Plusieurs clubs étaient sur les rangs pour recruter l'ancien et futur lyonnais. L’international (7 sélections) était surtout annoncé avec insistance au PSG, sous l’impulsion de Mauricio Pochettino. Mais le club parisien n’avait pas caché qu’il serait difficile de faire venir Ndombele sans départ. Depuis, la possibilité d’un départ de Dina Ebimbe s’est éloignée et les discussions pour Kurzawa n’ont pas abouti. De son côté, Ndombele, voulait rapidement retrouver du temps de jeu, a voulu trancher.