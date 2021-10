Mercato: Newcastle penserait à Luis Campos pour son projet ambitieux

À la recherche d'un directeur sportif pour mener son nouveau projet ambitieux, Newcastle aurait d'ores et déjà coché plusieurs noms. Selon Sky Sports, Luis Campos, l'architecte des titres de l'AS Monaco et de Lille en Ligue 1, ferait partie des profils envisagés.

Après Antero Henrique, au tour de Luis Campos d'être cité du côté de St James' Park. Sky Sports rapporte mercredi que Newcastle songe à l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco et du Losc pour prendre en main les rênes de l'ambitieux projet du fonds souverain saoudien. Le Portugais de 57 ans est sans club depuis son départ des Dogues au cours de la saison passée.

Seulement 19e de Premier League, Newcastle est à la recherche d'un directeur sportif pour lancer au plus vite les grandes manoeuvres lors du mercato hivernal. Plusieurs noms de joueurs ont déjà été évoqués, dont ceux de Philippe Coutinho et de Wesley Fofana.

Une belle réputation

Architecte des sacres en Ligue 1 de l'AS Monaco et du Losc, Luis Campos dispose toujours d'une excellente réputation. Il est non seulement acclamé pour sa capacité à dénicher des prodiges (Fabinho, Lemar, Osihmen, etc.), mais aussi à générer de belles plus-values sur les reventes de ces mêmes talents. Au cours de l'été dernier, la presse espagnole faisait état d'un intérêt du Real Madrid. Ce que Florentino Pérez avait fini par démentir.

Newcastle peut désormais être considéré comme le club le plus riche du monde, compte tenu des ressources financières estimées à 400 milliards d'euros du fonds souverain saoudien.