Mercato: Nice intéressé par Jérémie Boga, l’OGCN accélère son recrutement

En train d'accélérer son mercato, l'OGC Nice s'est mis d'accord sur un plan contractuel avec l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Jérémie Boga. Une offre de 14 millions d'euros a déjà été refusée par le club italien.

Après un début d'été contrasté, l'OGC Nice s'active désormais sur le marché des transferts. Les Aiglons ont établi un contact avec l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Jérémie Boga, et a même trouvé un accord au niveau contractuel. Reste désormais à convaincre le club italien, qui ne souhaite qu'un transfert sec et a refusé une première offre à hauteur de 14 millions d'euros.

Il y a quelques jours, les Aiglons ont donc relancé Bergame avec une nouvelle proposition, en-dessous des 20 millions d'euros. Depuis, les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs. Entre les différents partis, la discussion dure depuis plusieurs semaines. Francesco Farioli, nommé coach de Nice en juin, a lui-même appelé Boga, 26 ans, pour le convaincre de venir.

Les deux hommes se connaissent personnellement depuis le passage de Boga à Sassuolo, où le nouvel entraîneur de l’OGCN officiait en tant qu’adjoint de Roberto De Zerbi. C’est sous ses ordres que l'international ivorien a connu ses meilleures heures, disputant 107 matchs sur trois ans et demi et inscrivant 19 buts. Des performances qui lui ont permis de taper dans l'oeil de l'Atalanta, qui l’avait recruté contre 22 millions d'euros, l'été dernier.

Mais le natif de Marseille, formé à Chelsea et passé par le Stade Rennais, n'est finalement apparu que ponctuellement dans la rotation du club bergamasque la saison passée et pourrait donc prochainement rejoindre le Gym. Il y retrouverait notamment Morgan Sanson, première recrue de l'été pour Nice, qui va être prêté sous peu par Aston Villa et qui est déjà présent au centre d'entrainement.