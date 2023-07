Mercato: pisté par l'OM et Nice, Bamba rejoint le Celta

Après cinq saisons disputées avec le LOSC, Jonathan Bamba, libre depuis la fin de son contrat avec le club nordiste, a rejoint le Celta Vigo pour 3 ans. L'OM et l'OGC Nice étaient intéressés, mais l'international ivoirien a décidé de changer de pays, et d'aller jouer en Espagne.

Changement d'environnement pour Jonathan Bamba. Après avoir passé la majorité de sa carrière en France, et malgré l'intérêt de l'OM et de l'OGC Nice, l'international ivoirien a décidé de changer de décor, et de poursuivre sa carrière en Espagne en signant au Celta Vigo, pour 3 ans. Le club espagnol n'a pas eu à dépenser un seul centime pour son arrivée car l'ancien lillois est arrivé libre.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Joueur majeur de Lille

Champion de France avec le LOSC lors de la saison 2020-2021 sous les ordres de Christophe Galtier, Jonathan Bamba était très souvent titulaire et a participé grandement aux accomplissements lillois des dernières saisons. Son premier titre, la possibilité de jouer en Ligue des champions à plusieurs reprises : l'international ivoirien était un élément indéboulonnable de Lille.

Le Celta Vigo se félicite d'avoir signé Jonathan Bamba dans un tweet : ''L'international ivoirien apportera qualité, talent et instinct à l'attaque bleu ciel.'' La saison dernière, l'attaquant a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 34 rencontres sous le maillot lillois.