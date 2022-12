Mercato: l'OM serait (encore) intéressé par Jérémie Boga

Après six bons mois du côté de l'Atalanta Bergame, l'attaquant international ivoirien Jérémie Boga a vu son temps de jeu diminuer drastiquement en début de saison. De quoi le pousser à s'interroger sur son avenir. Et l'OM serait dans l'équation pour tenter de l'enrôler, d'après Foot Mercato.

Une petite année et puis s'en va? Depuis son arrivée à l'Atalanta Bergame en janvier 2022, Jérémie Boga a vécu les montagnes russes. Souvent titulaire et performant en seconde partie de saison dernière, il a vu son temps de jeu diminuer considérablement cette saison. De quoi l'inviter à s'interroger sur son avenir. Les prétendants pour accueillir le joueur sont nombreux, et d'après Foot Mercato, l'OM serait allé aux renseignements. Pablo Longoria aimerait bien rapatrier l'attaquant de 25 ans dans sa vie natale.

74 petite minute, c'est le temps de jeu dont Jérémie Boga a dû se contenter depuis le début de la saison. Alors qu'il avait participé à la quasi intégralité des matches de l'Atalanta Bergame la saison dernière après son arrivée au mercato d'hiver, il n'est entré en jeu qu'à six reprises cette saison en Série A. Un déclassement assez important qui s'explique notamment par le changement de style de Gian Piero Gasperini. L'international ivoirien (10 sélections) envisage très clairement un départ.

Révélé à Rennes, il s'est épaoui en Italie

Rappelez-vous de Jérémie Boga, qui faisait les belles heures du Stade Rennais en 2015-2016, avec un certain... Ousmane Dembélé. Après une grosse saison, les deux joueurs avaient quitté Rennes. Dembélé avait fait ses valises direction Dortmund, pendant que Jérémie Boga, prêté par Chelsea, regagnait Londres avant d'être à nouveau prêté à Grenade puis Birmingham.

C'est véritablement après son transfert à Sassuolo que l'ailier s'est révélé, exploitant son potentiel entrevu lors de son passage à Rennes. Celui à qui il ne manquait que des statistiques a commencé à les améliorer, jusqu'à taper dans l'oeil de l'Atalanta l'hiver dernier.

De nombreux prétendants à travers l'Europe, dont l'OM

Celui encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs de Série A ne manquera pas de pistes s'il souhaite quitter Bergame. L'été dernier, plusieurs clubs étaient déjà venus aux nouvelles et Leicester avait été tout proche de boucler son arrivée en toute fin de mercato estival, révèle Foot Mercato. Des différends financiers de dernière minute auraient fait capoter l'opération.

Même si Gasperini aurait récemment réfléchi à une nouvelle façon d'exploiter les qualités de l'ancien Rennais, la tendance est davantage à un départ. Leicester serait toujours fortement intéressé, Bournemouth serait également chaud sur le dossier. Du côté de la Série A, la Fiorentina n'est pas resté insensible aux qualités du joueur de 25 ans, tout comme Valence du côté de l'Espagne.

Enfin, l'Olympique de Marseille serait allé aux renseignements pour le joueur. Pablo Longoria apprécierait grandement son profil, et le suit depuis plusieurs années. Il n'a échappé à personne du côté de la cité phocéenne que le joueur a un lien particulier avec la ville, puisqu'il y est né. Avant de quitter la France pour Chelsea dès l'âge de 12 ans, il a évolué six années à l'ASPTT Marseille. Le joueur, qui souhaiterait quitter l'Italie en cas de départ de l'Atalanta, pourrait être le profil parfait pour pallier l'absence longue durée d'Amine Harit.