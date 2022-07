Amical: Nice sèchement battu par Benfica, Favre relativise

Pour son deuxième match amical de la saison ce vendredi, l'OGC Nice a connu une lourde défaite (3-0) face au Benfica Lisbonne. L'équipe de Lucien Favre défiera Fulham ce samedi.

Nice est encore en rodage. L'équipe de Lucien Favre a été défaite 3 à 0 vendredi par le Benfica Lisbonne, lors d'un match amical à l'Estadio Algarve de Faro dans le sud du Portugal. Les Aiglons ont été dominés tout au long de la rencontre et ont connu des difficultés face au pressing mis en place par l'équipe lisboète.

Nice a aussi perdu la séance de tirs au but

Pour l'un de ses premiers matchs depuis son retour sur le banc de Nice, l'entraîneur Lucien Favre a notamment remplacé ses 10 joueurs de champ à l'heure de jeu. Les trois buts de la partie ont été marqués en première période par l'intermédiaire de Rafa Silva (7e), Nicolas Otamendi (20e) et Gilberto (36e). La partie s'est tout de même terminée par une séance de tirs au but, également perdue par l'OGC Nice (5-4), avec une frappe sur la transversale de Youcef Atal.

"On a vu des belles choses, notamment en deuxième mi-temps. On aurait pu mettre un ou deux buts, en jouant très bien. L’équipe était très jeune en deuxième mi-temps, ce n’était pas mal du tout. En première mi-temps, Benfica était supérieur, mais il faut quand même rappeler que c’est une très bonne équipe, ils ont éliminé l’Ajax en Ligue des champions, alors que l’Ajax avait éliminé ou battu deux ténors de la Ligue des Champions deux ou trois semaines avant. Benfica, ce n’est pas n’importe qui", a relativsé Lucien Favre sur le site du club.

"Ça joue bien au ballon, c’est très offensif, et on a eu de la peine, il faut bien le dire. Il y a eu des erreurs tactiques, logiques pour cette première rencontre de bon niveau, mais on s’est bien repris en 2e mi-temps, c’est ce qui compte. On a eu quelques occasions, quelques bons tirs, des bonnes choses, c’est dommage qu’on ne mette pas un but parce que ça commençait à devenir très intéressant", a-t-il ajouté.

Il y a une semaine, Nice avait concédé le nul face au Cercle Bruges (1-1). Lucien Favre aura une nouvelle occasion de tester ses joueurs ce samedi, avec un match face à Fulham, encore prévu en Algarve. La tournée au Portugal se poursuivra mercredi avec une rencontre face à Braga.

Cinquième de Ligue 1 la saison dernière, l'OGC Nice retrouvera le championnat le 7 août prochain avec un déplacement à Toulouse, un promu. Ensuite, le club azuréen accueillera son premier match de la saison le week-end suivant, avec la réception de Strasbourg.