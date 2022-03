Mercato: Nice pourra-t-il retenir Gouiri ou Thuram? La réponse de Julien Fournier

Dans un entretien accordé jeudi à RMC Sport, Julien Fournier, directeur du football de l’OGC Nice, s’exprime sur l’avenir de deux Aiglons qui devraient être très convoités au mercato estival: Khephren Thuram et Amine Gouiri.

La fin de saison de l’OGC Nice s’annonce aussi passionnante que mouvementée. Sur le plan sportif, l’équipe de Christophe Galtier, 3eme de Ligue 1, est en course pour une qualification en Ligue des champions et une quatrième victoire en Coupe de France à lors de la finale face au FC Nantes début mai. Mais une fois la saison terminée, le mercato estival promet lui aussi d’être très agité. La belle saison niçoise ne passe pas inaperçue et certains joueurs devraient susciter les convoitises des clubs étrangers. A ce titre, Amine Gouiri (22 ans) et Khephren Thuram (20 ans), sous contrat jusqu’en 2024 et 2025, devraient figurer parmi les Aiglons les plus convoités. Si INEOS, le solide propriétaire du club, semble avoir les reins solides financièrement, Nice pourra-t-il les retenir ?

>> Le mercato en direct

"Je ne pense pas qu’à court terme, ils aient envie ni intérêt à aller ailleurs"

"Je ne sais pas répondre à ces questions car elles sont tellement éloignées de notre quotidien aujourd’hui, répond Julien Fournier, le directeur du football, jeudi, dans un entretien RMC Sport. Ces garçons, mais j’en vois d’autres comme Jean-Clair Todibo, sont des joueurs de grande qualité mais qui ont la tête sur les épaules. Ils savent qu’ils sont dans un club qui va leur permettre de se développer et qui est compétitif. Bien sûr que s’ils continuent leur progression, ils rejoindront un grand club européen et c’est tout le mal que je leur souhaite."

Pour le dirigeant azuréen, un départ est sans doute inéluctable mais pas forcément cet été. "Il y a une réalité économique mais aussi une réalité sportive, rappelle-t-il. Je crois que ces joueurs sentent qu’ils sont dans un club ambitieux sportivement et un club sérieux. Je ne pense pas qu’à court terme, ils aient envie ni intérêt à aller ailleurs", conclut le dirigeant du Gym.