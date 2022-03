Coupe de France: la finale entre Nice et Nantes devrait être avancée d'une journée

La finale de la Coupe de France, qui va opposer Nice à Nantes, devrait être avancée d'un jour et se disputer le samedi 7 mai.

Programmée à l'origine le dimanche 8 mai, la finale de la Coupe de France qui opposera l'OGC Nice au FC Nantes au Stade de France devrait être avancée de 24 heures et se jouer le samedi 7 mai.

Comme avancé par Nice Matin et Ouest France, la Fédération Française de Football (FFF) pourrait très vite confirmer. La décision aurait été prise après l'élimination de l'AS Monaco. Encore engagé en Ligue Europa (les Monégasques défieront Braga en huitième de finale), le club de la Principauté aurait pu participer à la demi-finale retour prévue le jeudi 5 mai et aurait donc eu besoin de trois jours de repos avant une potentielle finale. Monaco s'étant incliné en demie-finale de la Coupe face au FC Nantes mercredi soir, la question ne se pose plus.

Un bon signe pour le FC Nantes?

Cette décision arrange les deux finalistes, qui en ont fait la demande auprès de la FFF, estimant qu'une finale le samedi facilite le déplacement des supporters et offre l'assurance d'une belle fête le dimanche pour le retour du vainqueur. La dernière étape avant l'officialisation consiste à convaincre la direction du stade de France et les diffuseurs de la compétition (France Télévision et Eurosport).

Clin d'oeil du destin: si la finale était bien avancée, elle se jouerait 22 ans jour pour jour après la dernière victoire de Nantes en Coupe de France, le 7 mai 2000 face à Calais (2-1).

L'OGC Nice a éliminé Cholet (National), le PSG, l'OM et Versailles (National 2) pour arriver jusqu'en finale. De leurs côtés, les hommes d'Antoine Kombouaré sont venus à bout de Sochaux (Ligue 2), Vitré (National 2), Brest, Bastia (Ligue 2) et Monaco.