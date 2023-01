Mercato: Nice songerait à se séparer de Lucien Favre

Après l'élimination de l'OGC Nice face au Puy-en-Velay en 32e de finale de la Coupe de France, l'aventure de Lucien Favre sur la Côte d'Azur pourrait bientôt toucher à sa fin, selon Nice-Matin.

Lucien Favre est-il de plus en plus fragilisé sur la Côte d’Azur ? Selon des informations de Nice-Matin, les dirigeants de l’OGC Nice songeraient à remplacer le technicien suisse, qui aurait déjà perdu l’adhésion de son vestiaire. Seulement onzième de Ligue 1 malgré des ambitions européennes, Nice a très mal repris le championnat après la trêve de la Coupe du monde, avec un nul (0-0 contre Lens) et une défaite (2-1 à Rennes). Surtout, l’élimination en 32e de Coupe de France contre le Puy-en-Velay (National, 1-0) pourrait être le faux pas de trop.

Le match de Montpellier décisif ?

Toujours selon le média local, les choix de l'entraîneur suisse et les prestations de son équipe ne feraient plus l'unanimité, tout comme le contenu de ses séances. Après le coup de massue de la Coupe de France, les Aiglons devront réagir dès mercredi, avec la réception de Montpellier. En cas de nouveau faux-pas, les dirigeants ne voudraient pas agir dans la précipitation.

En parallèle, l'ancien entraîneur de Dortmund entretient des relations difficiles avec certains joueurs, à l'instar d'Andy Delort. L’attaquant a en effet informé ses dirigeants de son souhait de partir cet hiver. Mécontent de ne pas avoir obtenu la revalorisation salariale promise en fin de saison passée, Delort traîne son spleen depuis plusieurs mois.