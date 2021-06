Mercato en direct: Donnarumma à un pas du PSG

Le PSG et Donnarumma ne sont plus très loin de lier leurs destins. Le gardien italien et le club de la capitale ont quasiment terminé de boucler les contours d’un contrat de cinq ans. Il ne restera que la visite médicale et la signature du contrat, qui devrait intervenir avant le week-end, pour que Paris se trouve un nouveau gardien.

Même en ayant prolonger Keylor Navas jusqu’en 2024, le PSG ne souhaitait pas laisser passer l’opportunité de recruter l’un des gardiens les plus en vue d’Europe, libre. La question de la concurrence se posera forcément à partir du 5 juillet, date de la reprise de l’entraînement. Le salaire de l’Italien devrait être inférieur aux rumeurs italiennes annonçant un revenu de 15 millions d’euros par an. Le gardien devrait plutôt émarger autour de 10 millions d’euros par saison. (M.Bo. et L.T.)