Mercato: non conservé par Guion, Briand annonce son départ de Bordeaux

Quatre ans après son arrivée en provenance de Guingamp, Jimmy Briand quitte les Girondins de Bordeaux, libre de s'engager où il veut. C'est selon lui David Guion qui n'a pas souhaité qu'il reste la saison prochaine en Ligue 2.

Il n’a pas obtenu la prolongation qu’il souhaitait. En fin de contrat le 30 juin avec les Girondins de Bordeaux, Jimmy Briand ne sera pas conservé. La faute, selon lui, à David Guion, qui sera toujours sur le banc la saison prochaine.

"C’est avec une certaine déception que je vous annonce que le club (le coach) ne souhaite pas me prolonger comme joueur. Comme toujours durant les quatre saisons passées aux Girondins, je me plie aux décisions et aux choix sans faire de vagues", a annoncé l’attaquant de 36 ans dans un communiqué publié ce mercredi sur Instagram.

"Le livre n'est pas fermé"

Moins utilisé lors de cette saison cauchemardesque, conclue par une descente en Ligue 2 et même une rétrogradation en National 1 décidée par la DNCG en attendant le résultat de l'appel, Briand a dû se contenter de 17 apparitions en championnat (deux buts). Malheureux, il avait raté un penalty lors du naufrage bordelais à Nantes (5-3) lors de la 34e journée.

"Je voudrais remercier les supporters qui m’ont toujours témoigné une sympathie que je n’oublierai pas. Je n’oublierai pas non plus que c’est avec Bordeaux que j’ai inscrit mon 100e but en Ligue 1. Je remercie également tous mes coéquipiers et tous les gens au club. Merci à tous. La vie continue. Une page se tourne mais le livre n’est pas fermé", a ajouté Briand.

Beau joueur, il souhaite aux Girondins de retrouver "rapidement leur place parmi l’élite". Reste à savoir où rebondira l'ancien Rennais et Lyonnais, qui n'a pas annoncé la fin de sa carrière.