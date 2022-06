Bordeaux: Hwang et Elis ne manquent pas de prétendants

Toujours à la recherche de liquidités, les Girondins de Bordeaux espèrent vendre rapidement leurs meilleurs éléments. Parmi eux, Hwang Ui-jo et Alberth Elis qui pourraient respectivement partir pour 8 et 12 millions d’euros.

Soucieux de renflouer ses caisses pour conserver sa place en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux souhaitent se séparer de leurs meilleurs éléments. Alberth Elis et Hwang Ui-jo en font partie et ils ne manquent pas de prétendants.

Auteur de 11 buts (en 33 rencontres, toutes compétitions confondues), Hwang Ui-jo a été approché par Mayence, un club anglais et une formation de MLS. Les Bordelais espèrent une offre autour des 8 millions d’euros pour l’international sud-coréen de 29 ans, arrivé en 2019 en Gironde. Différents clubs français comme le FC Nantes, Troyes, Strasbourg et Montpellier se sont déjà positionnés pour recruter le buteur asiatique. L’arrivée de nouveaux prétendants pourrait faire grimper la cote de l’attaquant à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat.

Autre élément ayant brillé malgré cette saison cauchemardesque pour les Bordelais, Alberth Elis a différentes options concernant son futur. Le Hondurien de 26 ans qui a toujours la cote aux USA – où il a joué entre 2017 et 2020, pour le Houston Dynamo – intéresse aussi en Angleterre et en Turquie. Bordeaux qui a levé l’option d’achat sur l’ancien attaquant du Boavista, attend une proposition aux alentours des 12 millions d’euros. L’attaquant girondins a trouvé le chemin des filets à neuf reprises en 21 matchs, faisant de lui le deuxième meilleur buteur du club au scapulaire derrière Hwang Ui-jo.

Les Girondins sous la pression de la DNCG

Avec ces deux ventes potentielles, les Girondins de Bordeaux pourraient assurer leur avenir en Ligue 2 et éviter la relégation administrative en National, voire le dépôt de bilan. Le club dirigé par Gérard Lopez a été retoqué lors de son passage devant la DNCG, faute de garanties financières. Le gendarme financier du football français a urgé le dirigeant luxembourgo-espagnol de renflouer les caisses girondines à hauteur de 40 millions d’euros avant le mois de juillet, sous peine de dire adieu à la Ligue 2.