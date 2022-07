Mercato: "Nous avons besoin de plus d'options", le coup de pression de Ten Hag aux dirigeants de Manchester United

Le marché des transferts a ouvert ses portes il y a plusieurs semaines, sans que Manchester United ne s'y montre très actif. Une situation qui semble impatienter Erik ten Hag.

Outre les transferts de Tyrell Malacia, Lisandro Martinez et Christian Eriksen, les Red Devils peinent à étoffer leur effectif cet été. Paul Pogba a quitté le club sans avoir été pour le moment remplacé et Cristiano Ronaldo est également annoncé sur le départ, même si Erik Ten Hag a réaffirmé il y a quelques jours qu'il ne comptait pas s'en passer.

La préparation des Mancuniens semble toutefois optimale puisqu'ils ont remporté trois victoires en autant de rencontres et ont inscrit onze buts, avec des joueurs comme Anthony Martial ou Jadon Sancho qui semblent revivre sous les ordres du coach néerlandais. Mais ce dernier n'est pas totalement satisfait.

"Nous avons besoin de plus d'options"

Présent en conférence de presse ce vendredi, Erik ten Hag a pointé un aspect négatif, la profondeur de son effectif : "Nous avons besoin de plus d'options offensives, c'est vital si nous voulons gagner, peste t-il. Je suis très content des performances de nos milieux de terrain et de nos attaquants en ce moment. Mais je sais aussi que la saison a beaucoup de matches, la Coupe du monde... Donc nous avons besoin de plus d'options", insiste l'ancien coach de l'Ajax.

Peut-être une manière pour le coach des Reds Devils de mettre la pression sur ses dirigeants, qui auraient récemment essuyé le refus de Frenkie De Jong d'après la presse anglaise et espagnole. Manchester United clôturera sa préparation samedi par un match contre Aston Villa à midi.