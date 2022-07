Mercato: ten Hag veut garder Martial

Selon plusieurs médias anglais, Erik ten Hag, manager de Manchester United, a confié à ses dirigeants qu’il souhaitait conserver Anthony Martial (26 ans), de retour en grâce avec le Néerlandais.

La nomination d’Erik ten Hag sur le banc de Manchester United semble redonner un nouvel élan à Anthony Martial (26 ans). L’attaquant, sous contrat jusqu’en 2024 (plus une année en option), occupe une part importante dans le nouveau dispositif de l’entraîneur néerlandais, séduit par les qualités du Français. Selon les médias anglais, l’ancien technicien de l’Ajax a indiqué à ses dirigeants qu’il souhaitait le conserver alors que ces derniers étaient ouverts à un départ.

L’ancien Monégasque avait atteint un point de non-retour sous les ordres de Ralf Rangnick, entraîneur intérimaire la saison dernière. Il avait finalement été prêté au FC Séville de janvier à juin pour un résultat très mitigé (12 matchs disputés, un but) en raison d'une blessure au genou. Le climat à Manchester a changé à son retour cet été, après une longue discussion avec ten Hag. Depuis, le joueur qui avait rejoint les Red Devils contre 60 millions d’euros (sans compter de juteux bonus) en 2015 brille lors de la préparation avec des buts lors des matchs amicaux contre Liverpool (4-0), Melbourne (4-1) et Crystal Palace (3-1).

"Ça ne tient qu'à lui", lance ten Hag

"Je suis sûr qu'il peut revenir encore mieux, a déclaré ten Hag après la victoire contre Melbourne Victory vendredi dernier. Je pense que lorsqu'il a la bonne concentration, la bonne motivation et qu'il travaille dur, il aura de la production parce que c'est un bon joueur. Quand il a la bonne concentration et qu’il se livre chaque jour, alors il aura de la production et ça ne tient qu’à lui."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Selon The Athletic, ten Hag a été impressionné par le travail de l’international français (30 sélections, 2 buts) à l’entraînement. Des promesses et un sens du collectif concrétisés lors des rencontres de pré-saison, disputées sans Cristiano Ronaldo, désireux de quitter le club. Sans le Portugais, Martial s’éclate dans l’axe où ten Hag compte l’installer en espérant que les promesses de l’été se concrétisent tout au long de la saison.