Mercato: la réponse marrante de l'OM à la mobilisation de ses supporters pour attirer Ronaldo

Des milliers de supporters postent depuis mardi soir des messages sur Twitter pour encourager Cristiano Ronaldo à signer à l’OM cet été. La mobilisation n’a sans doute aucune chance d’aboutir mais elle a fait réagir le club phocéen, qui a détourné le hashtag #RonaldOM avec humour.

Voilà près de vingt-quatre heures que la mobilisation est lancée. Et elle ne faiblit pas. Apparu hier soir dans les tendances de Twitter, le hashtag #RonaldOM est toujours parmi les plus populaires du réseau ce mercredi. Il rassemble des milliers de supporters qui tentent de convaincre Cristiano Ronaldo de signer à Marseille cet été. Avec beaucoup de second degré, évidemment. Même s’il est annoncé sur le départ de Manchester United, l’attaquant portugais n’a sans doute aucune chance de débarquer au Vélodrome dans les prochaines semaines.

A l’origine de ce mouvement inattendu, le compte @basilebilo (24.000 abonnés) s’est amusé à publier un montage du quintuple Ballon d’or avec le maillot de l’OM et un émoji sablier, comme pour signifier un dénouement proche du dossier. Le hashtag #RonaldOM a rapidement été partagé. Au point d’enflammer la communauté marseillaise de Twitter, qui l’a repris en masse. Certaines personnalités influentes l’ont utilisé, à l’image de Mohammed Henni (515.000 abonnés). "Ronaldo doit signer à l’OM, ça serait un tremplin dans sa carrière", a écrit avec ironie l’homme qui casse une télé à chaque défaite de Marseille.

Un clin d'oeil à Rolando

Face à l’ampleur de la blague, l’OM a officiellement réagi. Avec pas mal d’humour. Sur la version espagnole de son compte Twitter, le club phocéen a posté une photo de Rolando, avec le hasthag #RolandOM. Un clin d’œil à son ancien défenseur portugais, qui a évolué dans les Bouches-du-Rhône entre 2015 et 2019. Après un passage à Braga, le joueur de 36 ans (il en aura 37 fin août) est actuellement sans club. Ronaldo, lui, est toujours chez les Red Devils. Reste à savoir si les efforts des supporters marseillais sont remontés jusqu'à ses oreilles.