Manchester United: Bruno Fernandes confirme les règles strictes mises en place par Ten Hag

Le milieu de terrain offensif de Manchester United, Bruno Fernandes, a salué l'arrivée de son nouveau coach Erik ten Hag chez les Red Devils. Le Portugais a notamment loué la discipline instaurée par l'ancien entraîneur de l'Ajax, avouant que celle-ci avait cruellement manqué aux joueurs mancuniens la saison passée.

Les débuts d'Erik ten Hag à la tête de Manchester United ne semblent pas loin d'être idylliques à en croire ses nouveaux joueurs. Outre le cas Cristiano Ronaldo, qui va animer le marché des transferts probablement jusqu'à la fin, le technicien néerlandais vit des premières heures intéressantes à en croire le principal intéressé.

"La discipline est importante, pas seulement sur mais aussi en dehors (...) c'est vraiment bien qu'il fasse ça"

Le milieu de terrain Bruno Fernandes a confirmé cette impression dans la presse, en expliquant les premiers apports de son nouveau manager, notamment son attitude intransigeante. Depuis son arrivée fin avril, ten Hag a mis en place des règles de discipline fortes (ponctualité etc.) qui ont été bien reçues par les joueurs. "Cela nous a manqué pendant un certain temps", a confessé le Portugais. "La discipline est importante, ce n'est pas seulement la façon dont vous jouez, la position que vous avez, ce que vous devez faire... c'est aussi en dehors du terrain. Ne pas être en retard lors des réunions, pour les repas etc. C'est vraiment important car si tout le monde est à l'heure et que quelqu'un arrive en retard, il devrait être puni. C'est vraiment bien qu'il fasse ça. Personnellement j'aime être à l'heure donc je n'aurai pas de problèmes avec ça."

Une tournée de pré-saison convaincante pour les Red Devils

Il semblerait que ces règles de discipline ont été parfaitement assimilés par les Red Devils, avec un impact positif sur les résultats lors de leur tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie. United a signé sa troisième victoire consécutive à Melbourne mardi face à Crystal Palace (3-1), avec des buts signés Anthony Martial, Marcus Rashford et Jadon Sancho. "Il exige beaucoup et c'est bien", complète Bruno Fernandes. "Nous nous concentrons beaucoup pour appliquer ses consignes et ne pas être hors de l'équipe. Tout le monde sait que même si vous ne marquez pas de buts ou ne faites pas de passes décisives, si vous faites ce qu'il vous demande de faire, il sera d'accord avec ça." Reste désormais à voir les Mancuniens à l'action en match officiel le 7 août prochain pour le début de la saison en Premier League faceà Brighton.