Mercato: nouvel attaquant, gardien remplaçant... les attentes du Losc avant la clôture du marché

Après le barrage aller de Ligue Europa Conference remporté par le Losc face à Rijeka (2-1) ce jeudi, le président du club lillois Olivier Letang a dévoilé les dernières pistes du mercato et confié que l'équipe nordiste cherchait "un attaquant".

A la suite du barrage aller de Ligue Europa Conference gagné par le Losc face à Rijeka (2-1) ce jeudi, Olivier Letang a fait un point sur le mercato lillois et les dernières recrues attendues. S'il a ouvertement annoncé que le club était en discussion avec un gardien numéro 2, il a également annoncé que le Losc voulait recruter un attaquant.

"Jonathan David est encore chez nous"

Interrogé par un journaliste sur la situation du mercato lillois, il a répondu: "On a dit clairement avec Paulo quels étaient nos besoins aujourd'hui. On a un gardien numéro 2 avec lequel on est en discussion, on est à la recherche d'un attaquant, et puis on a un groupe de qualité, sous réserve que tout le monde soit motivé, prêt et dans le bon état d'esprit. On travaille dessus et réponse le 1er septembre."

A la pause, il avait déjà donné quelques informations mercatos au micro de BFM Grand Lille, en répondant concernant l'avenir de Jonathan David: "Vous savez, les ambitions du Losc ne dépendent pas uniquement d’une seule personne. Elles naissent et perdurent à travers des salariés, un staff technique et une équipe. Aujourd’hui, Jonathan David est encore chez nous, et nous n’avons pas la pression pour qu’il parte. Il est encore là, heureux d’être là. Nous sommes à huit jours de la fin du mercato, et comme je l’ai déjà répété, il ne partira que si toutes les conditions sont réunies."

Des nouvelles de Bentaleb

Létang a également donné des nouvelles de la potentielle signature de Nabil Bentaleb, qui est en pourparlers depuis le mois de juillet. Une anomalie médicale l'empêche toujours de signer au Losc: "J’entends tout le monde parler de commission médicale. Il n’y en a pas, c’est un groupe d’expert. Nabil (Bentaleb) a passé des examens complémentaires aujourd’hui. On attend leur position ainsi que celle de notre staff médical pour savoir si on sera en capacité d’enfin l’accueillir et de signer son contrat."

"On aura la réponse assez rapidement. Maintenant, que ça soit demain ou samedi. On compte sur Nabil (Bentaleb). Forcément, on s’est rapproché depuis plus d’un mois parce que c’est une période qui est particulière. Maintenant, il faut attendre quelques heures, voire quelques jours, pour savoir effectivement ce qu’il va se passer."