Lille: Létang fixe les conditions d'un départ de Jonathan David

Le président du LOSC Olivier Létang évoque au micro de Génération After sur RMC l’avenir de son attaquant Jonathan David. Il balaye pour le moment un départ, exigeant que "certaines conditions soient réunies" pour qu’il puisse s'en aller.

Jonathan David est toujours à Lille, à trois jours du début de saison en Ligue 1. Et à en croire son président Olivier Létang, un transfert n’est pas d’actualité, alors que son contrat prend fin dans deux ans. "Aujourd’hui, Jonathan est un joueur du LOSC, je l’ai aussi dit en conférence de presse il y a quelques semaines. Il sera sur le terrain vendredi contre Nice", affirme-t-il ce mardi soir, invité de Génération After sur RMC.

"Je lui ai dit l’été dernier qu’il ne partirait pas mais qu’il aurait un bon de sortie cette année, ajoute-t-il. Sous réserve que toutes les conditions soient réunies. Il faut qu’elles soient bonnes pour lui, il faut qu’elles soient bonnes pour le LOSC." L’attaquant canadien, auteur de 26 buts en Ligue 1 la saison passée, a une valeur marchande estimée à 60 millions d’euros.

"Jonathan David ne partira pas si jamais on n’a pas la capacité de le remplacer"

"Il a coûté aux alentours de 30 millions d’euros, rappelle Létang au sujet de son arrivée en 2020 en provenance de La Gantoise. Je considère que le meilleur élément marketing d’un club, c’est de gagner des matchs. Et pour cela vous avez besoin d’un club fort, d’une organisation, de bons joueurs, d’une bonne équipe. Il y a une différence entre une liste de noms et une équipe. Il faut créer une équipe".

"J’ai dit qu’il fallait que certaines conditions soient réunies pour qu’il puisse partir, insiste le dirigeant nordiste. Aujourd’hui ce n’est pas le cas, il est avec nous et se prépare comme s’il allait faire la saison avec nous. Quoi qu’il arrive, Jonathan David ne partira pas si jamais on n’a pas la capacité de le remplacer. Parce que l’on a des ambitions sportives et il est hors de question de vendre Jonathan David pour une somme importante si on n’est pas en capacité de le remplacer."

"On n’a pas un couteau sous la gorge"

Le mercato estival ferme pour rappel ses portes le 1er septembre en France tandis que la Ligue 1 démarre ce vendredi avec justement un déplacement des Dogues à Nice (21h). "C’est surtout une planification, on fait de l’anticipation par rapport à notre effectif en disant quels joueurs peuvent partir à un certain moment", conclut Létang sur la manière dont il pourrait mettre son avant-centre en vente.

"La situation économique du club fait que l’on n’a pas un couteau sous la gorge aujourd’hui, contrairement à il y a deux ans ou deux ans et demi lorsque le club avait l’obligation de vendre, rassure-t-il. Là, on n’est pas dans cette situation-là et on est aujourd’hui beaucoup plus tranquille. Ce qui veut dire que, soit des clubs arrivent avec les bons montants et on est en capacité de remplacer Jonathan David, soit le garçon restera avec nous pour faire une très belle saison. En tout cas, il est hors de question et ce n’est pas du tout dans notre façon de faire d’appeler des clubs pour leur demander d’acheter nos joueurs, car sinon ils nous mettraient dans une position de faiblesse".