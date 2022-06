Mercato: nouvelle recrue à l'OL avec la signature de Lepenant

L'OL a annoncé ce mercredi l'arrivée du jeune milieu de terrain Johann Lepenant (19 ans) en provenance de Caen. Il s'est engagé jusqu'en 2027 pour un montant de 4,25 millions d’euros (hors bonus).

Troisième recrue de l’été à Lyon. Après les signatures d’Alexandre Lacazette et Rémy Riou, les Gones enregistrent ce mercredi l’arrivée de Johann Lepenant en provenance de Caen. Il s’est engagé pour les cinq prochaines saisons contre un chèque de 4,25 millions d’euros. Un montant auquel pourra s’ajouter 2,5 millions d’euros de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Un travailleur de l'ombre

Le milieu de terrain de 19 ans, grand fan de N’Golo Kanté et international U20, avait officialisé son départ de Normandie quelques heures plus tôt dans un communiqué.

"Voilà c’est le moment pour moi de vous annoncer officiellement qu’après six magnifiques saisons passées ici à Malherbe je vais quitter le club pour rejoindre un nouveau projet. Je tenais à remercier tout le club et toutes les personnes avec qui j’ai pu travailler durant ces six ans (coach, éducateur, staff, bénévoles) qui m’ont permis de grandir en tant qu’homme. Ils m’ont permis aussi de franchir des étapes et de réaliser certains rêves", a-t-il commenté, sans oublier d’avoir un mot pour ses ex-coéquipiers et le public caennais.

Ce récupérateur de l’ombre, réputé pour sa lecture du jeu et sa faculté à répéter les efforts, a passé un cap cette saison en disputant 35 rencontres de Ligue 2. Annoncé un peu partout ces dernières semaines, de Rennes à l'Atlético de Madrid, en passant par Lille et Arsenal, il visera une place de titulaire à Lyon, où un nouveau projet ambitieux se met en place sous l'impulsion du milliardaire américain John Textor.