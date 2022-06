OL: nommé dans le staff, Giuly promet d'être "un grand frère exigeant" avec les jeunes

De retour à Lyon, où il est né et a été formé, Ludovic Giuly va découvrir un nouveau rôle au sein du staff de Peter Bosz. Nommé adjoint en charge des attaquants, il veut aider l'OL à revenir en "haut de l’affiche".

C’est une arrivée inattendue. Et en même temps un retour aux sources. Né à Lyon et formé à l’OL, où il est resté jusqu’à son départ pour l'AS Monaco en 1998, Ludovic Giuly a signé un contrat de deux ans avec les Gones en tant qu'entraîneur-adjoint en charge des attaquants.

"Des valeurs à respecter"

"C’est une fierté de pouvoir porter ces couleurs et revenir dans ma ville, a-t-il déclaré pour ses premiers mots à ce nouveau poste. Je suis très heureux. Je travaille beaucoup, dans la bonne humeur, je ne me prends pas la tête. Il y aura des valeurs à respecter. Je vais garder mon identité et apprendre parce que c’est un nouveau métier pour moi." Entre 1994 et 1998, après avoir gagné la Coupe Gambardella (1994), Giuly y a disputé 131 matchs avec l’OL, avant de remporter la Ligue 1 (Monaco), la Liga ainsi que la Ligue des champions (Barcelone).

Passé également par la Roma, Paris et Lorient, international français à 17 reprises, il a stoppé sa carrière en 2013. Sa signature s’inscrit dans la volonté du club de s’appuyer davantage sur "l’ADN OL". Une stratégie illustrée notamment par la prolongation de Maxence Caqueret et le retour d'Alexandre Lacazette.

"L’OL a toujours formé de grands joueurs. Il y a peut-être un décalage entre ce qui se passe avec la réserve et les professionnels. Il faut les accompagner, leur dire : ‘Ce n’est pas parce que vous signez un contrat pro que vous ça y est vous êtes arrivé.’ Il faut travailler, prouver et grandir. L’identité est là, il faut juste leur faire comprendre qu’il faut y aller étape par étape. Je serai un grand frère exigeant, il faudra avoir des résultats. On va bien bosser. C’est une grande fierté pour moi. J’espère qu’on va revoir l’OL en haut de l’affiche", a-t-il souligné dans une vidéo publiée sur le site de l’OL.

Adjoint historique de Peter Bosz, Hendrie Krüzen a lui quitté le club pour devenir adjoint au Heracles Almelo (D2 néerlandaise).