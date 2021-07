Mercato: Onana à l'OL, ça avance

Selon L’Equipe, l’OL est entré en phase de négociation avec l’Ajax Amsterdam pour tenter de recruter son gardien de but André Onana, désiré par son ancien coach à Amsterdam Peter Bosz. Le Camerounais aurait même donné son accord pour rejoindre le club de Jean-Michel Aulas.

Il n’y a pas qu’au PSG que le dossier des gardiens de but est très sensible. A l’OL aussi, on s’active pour renforcer ce secteur de jeu. Peter Bosz, le successeur de Rudi Garcia sur le banc lyonnais, a indiqué à sa direction qu’il souhaitait faire venir André Onana en provenance de son ancien club, l’Ajax Amsterdam. Le dossier est loin d’être finalisé mais il avancerait dans le bon sens.

En attendant de savoir si Anthony Lopes aura un concurrent de poids cette saison, la direction de l’Olympique Lyonnais travaille sur cette opération complexe. Pour rappel, le joueur est suspendu pour dopage et ne sera autorisé à reprendre officiellement la compétition que le 4 novembre. Par ailleurs, le portier de 25 ans aborde sa dernière année de contrat et sera donc libre de discuter avec les clubs de son choix à partir du 1er janvier.

>> Le mercato en direct

Vers un terrain d'entente autour de six millions?

Mais Lyon souhaiterait conclure l'affaire dès cet été. Selon L’Equipe, le profil d'Onana fait déjà l’unanimité au sein de la direction lyonnaise, de Juninho à Jean-Michel Aulas. Le quotidien sportif avance que le Camerounais aurait accepté l’offre de l’OL pour un contrat de cinq ans, courant jusqu’en juin 2026. Des discussions facilitées par les excellentes relations qu’entretiennent le gardien de but avec son ex-entraîneur Peter Bosz. Le nouveau coach de l'OL compte sur lui pour bâtir une identité de jeu avec des relances au pied, un domaine dans lequel excelle Onana.

Si tous les voyants semblent donc au vert entre le club rodhanien et le portier camerounais, il reste à trouver aussi un accord avec l’Ajax. Sur ce point, les négociations qui ont débuté avec Marc Overmars, le directeur du football, s’annoncent plus compliquées. L’Equipe évoque un net écart entre les deux positions mais un possible terrain d’entente autour de six millions d’euros. Le club néerlandais en réclamerait dix.