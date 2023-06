Mercato: Openda assume vouloir signer à Leipzig, et répond aux mécontents du côté de Lens

Loïs Openda fait le point sur sa situation au RC Lens, auprès de L'Equipe. L'attaquant belge de 23 ans, qui aimerait rejoindre Leipzig cet été, en profite pour répondre à ses détracteurs.

Loïs Openda ne manque pas de caractère. L’attaquant de 23 ans l’a prouvé lors de sa première saison avec le RC Lens. Auteur de 21 buts en 42 apparitions (toutes compétitions confondues), l’ancien espoir du FC Bruges, recruté pour 12 millions d’euros, a été l’un des grands artisans du bel exercice des Sang et Or, deuxièmes de Ligue 1 derrière le PSG.

Mais après ce baptême doré, l’international belge (15 sélections, 13 buts) souhaite changer d’air. Et il ne s’en cache pas. Malgré la qualification de Lens pour la prochaine Ligue des champions, Openda aimerait rejoindre Leipzig cet été, comme il l’a confirmé lors d’une interview accordée à L’Équipe dans la nuit de samedi à dimanche.

"Je ne dois écouter que moi-même"

"C'est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupe d'Allemagne. Ils sont européens chaque saison. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même."

Son envie de Bundesliga a valu à Loïs Openda de nombreuses critiques dans le Nord. "Forcément, les supporters n'ont pas envie de me voir partir. Je comprends leur attachement. Mais je n'ai rien dit de méchant, plaide-t-il. Je n'ai pas mal parlé du club. C'est le club qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui (...) Je serai toujours attaché à ce club, c'est normal. Mais je n'ai manqué de respect à personne".