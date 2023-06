Mercato: négociations en stand-by entre Lens et Leipzig pour Openda

Depuis la proposition du RB Leipzig autour de 30 millions en début de semaine dernière pour Loïs Openda, les négociations entre le club allemand et le RC Lens sont en stand-by.

Vingt-et-un buts et quatre passes décisives. Pour sa première année avec le RC Lens, Loïs Openda a confirmé l’étendue de son talent et marqué les esprits. En France mais pas seulement. Troisième de Bundesliga et donc qualifié pour la prochaine Ligue des champions, comme les Sang et Or, Leipzig est très intéressé par l'attaquant de 23 ans.

>> EN DIRECT - Toute l'actu du mercato

Mais depuis la proposition du club allemand autour de 30 millions en début de semaine dernière pour Openda, les négociations avec Lens sont en stand-by. L'attaquant international belge a rejoint les Diables Rouges cette semaine avec lesquels il évoluera contre l’Autriche samedi et en Estonie mardi prochain dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Il rejoindra ensuite les Espoirs belges.

Le projet de Leipzig lui plaît

Comme expliqué par RMC Sport, Openda s’est déjà mis d’accord avec Leipzig autour d'un contrat longue durée. "Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens, a-t-il confié mercredi dans un entretien pour RTL. Je suis content et j'ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible."

Lens : à quoi joue Loïs Openda ? – 15/06 9:19

"Leipzig ça peut être un bon club qui va m'aider à franchir une étape. Chaque année, l'équipe joue la Ligue des champions et joue le titre en championnat. Mais comme je l'ai dit, je suis un joueur de Lens et les clubs doivent discuter entre eux. Mon agent gère ça aussi. Je suis ici en équipe nationale pour me concentrer et aider ma nation", a-t-il ajouté. Il est actuellement lié au RC Lens jusqu’en 2027.