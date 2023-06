Ligue 1: Lens dévoile son maillot extérieur avec un hommage aux supporters

Après avoir dévoilé son maillot domicile 2023-2024, le RC Lens a présenté samedi sa tunique extérieure. Un maillot noir sur lequel est inscrit un message à l’attention des supporters sang et or.

Le RC Lens a déjà la tête à la prochaine saison. Une saison que les dauphins du Paris Saint-Germain vont aborder avec des nouveaux maillots. La semaine passée, le club a dévoilé la tunique à domicile aux traditionnelles couleurs sang et or. Ce samedi, c’est au tour du maillot extérieur d’être présenté. Dans un clip de promotion réalisé dans un car (parce que c’est dans un car "que l’unité d’un groupe se crée et les affinités se renforcent", indique le club), Seko Fofana et ses partenaires arborent une tunique noire parée de fines rayures verticales rouges et jaunes. Une référence au maillot des Lensois lors de la saison 1995-1996.

Seko Fofana présente le maillot extérieur du RC Lens © @RCLens

"Dans le malheur ou la gloire"

Très présents dans la conquête de la qualification en Ligue des champions, les fans lensois ne sont pas oubliés. Le RCL et Puma, son équipementier, ont souhaité leur rendre hommage avec l’inscription "Dans le malheur ou la gloire" visible dans le col. "Elle fait référence à un célèbre chant des supporters "on est là" dont les paroles apparaissant sur les trois tuniques 2023-2024 et qui démontre leur soutien indéfectible en toute circonstance", souligne le club lensois. Le maillot away du RCL sera disponible à partir du samedi 24 juin.