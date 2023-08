Mercato: Ousmane Dembélé attendu au PSG, pourquoi ça traîne

Le FC Barcelone fait traîner les choses dans le transfert d’Ousmane Dembélé à Paris. Le club catalan, qui a rappelé l’ailier français dimanche en Catalogne, tente d’obtenir plus d’argent, mais l’opération n’est pas remise en cause.

Ousmane Dembélé était attendu ce lundi dans les installations du PSG. Mais le FC Barcelone en a décidé autrement la veille. Alors que le joueur de 26 ans était dans la capitale française en fin de semaine dernière, il a été rappelé par le club catalan pour prendre part à la séance d’entraînement programmée ce jour-là. L’international français est rentré en Espagne pour respecter la consigne du club auquel il appartient, pour le moment, jusqu’en 2024.

Il a même été accueilli par les acclamations de quelques supporters présents devant la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Mais pourquoi ce dossier traîne-t-il alors qu’il semblait quasiment bouclé la semaine dernière? En raison du FC Barcelone, donc, qui tarde à transmettre tous les documents pour finaliser le transfert. Le but: tenter de récupérer un peu plus dans l’opération.

Le PSG reste serein

Le deal doit se conclure à hauteur de 50 millions d’euros, soit le montant de la clause figurant dans le contrat de l’ancien Rennais. Le Barça doit seulement toucher 50% de la somme (25 millions d’euros), l’autre partie revenant au camp du joueur. Les dirigeants catalans tentent de s’offrir une part du gâteau un peu plus imposante pour un joueur recruté 145 millions d’euros (bonus compris) en 2017 en provenance du Borussia Dortmund.

Le PSG s’attendait à une finalisation plus rapide du dossier mais reste serein sur l’issue positive du dossier. La visite médicale était espérée ce lundi si les échanges avaient été plus rapides. Elle est désormais sujette aux prochains évènements. En attendant, les médias proches du Barça évoquent la possible présence de Dembélé dans le groupe retenu par Xavi pour participer au trophée Gamper contre Tottenham, ce mardi au Camp Nou (20h).